Drabsmand anker anbringelsesdom

Manden, der dræbte sosu-assistent Vivi Nielsen på Lindegården med en kniv 25. marts 2016, er blevet dømt skyldig i drab af Retten i Roskilde. Men han har anket dommen, der lød på anbringelse på en lukket psykiatrisk afdeling uden nogen øvre tidsbegrænsning. Han kræver at blive frifundet for drabet, da han kun har tilstået grov vold med døden til følge. Samtidig vil han have lempet straffen.

En enig domsmandsret dømte ham for at have dræbt kvinden med et knivstik i ryggen. Samtidig blev han også dømt skyldig i to voldssager. Den ene var gået ud over en butikselev fra Fakta i Rørmosen, og den anden var gået ud over en beboer på Lindegården.