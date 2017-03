Kristian Olesen foran domkirkens enestående orgel, som han efter 32 år stadig spiller på hver dag. (Foto: Per Rudkjøbing)

Domorganist Kristian Olesen glæder sig over: Et priviligeret liv ved tangenterne

Roskilde Avis - 05. marts 2017 kl. 02:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg har et priviligeret liv bag tangenterne og et drømmejob med at spille på et fantastisk instrument her i Roskilde.

Sådan fortæller domorganist Kristian Olesen om sit job gennem efterhånden 32 år. Han har det musikalske ansvar for mange af de store arrangementer i kirken og kan ikke blive træt af at spille på det historiske orgel, hvor nogle af delene er helt tilbage fra 1500-tallet.

- Faktisk øver eller spiller jeg næsten hver eneste dag, fortæller den nu 64-årige organist, der allerede som ung fik et gennembrud.

Som kun 25-årig blev han domorganist i Helsingør og arbejdede her i syv år, før han kom til Roskilde.

Interessen for kirke- og orgelmusik kom tidligt, da han voksede op i nærheden af Næstved, hvor faderen var præst og senere provst.

- Min lillesøster og jeg var meget imponeret og syntes, det lød flot, når lærer Sørensen til jul spillede 'Dejlig er den himmelblå' og andre af de traditionelle melodier.

Som sagt så gjort, og han tog derefter hele uddannelsen på Det Kongelige Musikkonservatorium.

Enestående klang

Kristian Olesen kendte også domkirkens berømte orgel, før han blev ansat i Roskilde, fordi han havde været inviteret til at spille her.

- Efter en omfattende restaurering i årene 1988-91, da Ove Engholmer var formand for menighedsrådet, har det igen en helt enestående klang. Når man tænker på, at en del af orglet er 500 år gammel og spillede, allerede da Christian den 4. blev begravet i 1648, så bliver man også lidt ydmyg og andægtig.

- Ude i den store verden er det også berømt, og mange er intereserede i at kommer her for at prøve at spille eller se det. Vi har netop haft besøg af en gruppe fra Dresden, og snart kommer 25 helt fra Japan.

- Gennem årene er over 30 CD'ere inspillet her, blandt andet hos Deutsche Grammofon, som var Herbert von Karajans selskab. Orglet og musikken fylder en stor del af mit liv, og det er jeg aldrig blevet træt af, fortæller Kristian Olesen med både glød og glæde i stemmen.

Rundt i verden

Roskildes domorganist er så velanskrevet, at han også bliver inviteret ud i den store verden for at spille og undervise. Han har netop været en tur i Japan og spillet i kulturbyer som Barcelona, Madrid, Lissabon, Milano, Venedig og Wien på orgler i deres katedraler.

Kristian Olesen spiller selv til mange af de religiøse ceremonier i domkirken, men har samtidig det musikalske ansvar for andre koncerter og arrangementer.

Om sommeren spiller han hver torsdag aften. Så kan alle roskildensere, der måske har hørt nok på motorcyklerne ved havnen, i stedet lytte til det flotte toner fra det historiske orgel.

tk

