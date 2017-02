Dobbelt start på Musicon

Se billedserie Skaternes nye klubhus og indgangsparti til Hal 12 har fået navnet Koblingen. Foto: Jan Partoft

Roskilde Avis - 08. februar 2017 kl. 11:03 Af Tekst og foto: Jan Partoft

Skaterne i Hal 12 og computerspillerne hos Roskilde E-Sport har noget fælles at glæde sig over. Begge grupper har taget nye bygninger i brug på Musicon ved Hal 12.

Skaterne har fået lavet en forbindelse mellem skaterhallen og Rabalder Parken med deres sort-røde hus Koblingen. Skaterne har selv været i gang med at skaffe penge og materialer til byggeriet.

- Vi har arbejdet i fem år på at få lavet denne bygning, siger Bo Ejstrup, der er daglig leder i Hal 12 Skate & Event.

- Da vi begyndte at lave en masse aktiviteter i Hal 12, fulgte der en masse udgifter med, som vi ikke var helt klar over, hvad ville komme til at koste. Det gav os et lille økonomisk smæk, da lokalerne er utrolig dyre at varme op.

- Det ville vi prøve at løse, men vi havde ikke regnet med, at det ville tage så lang tid.

Bygningen Koblingen er speciel, da den er bygget i lette materialer, der kan ånde. For eksempel er der ikke en dampspærrer mellem indervægge og ydervægge. Samtidig er det et lavenergihus, hvor der ikke skal bruges penge på opvarmning.

Bæredygtigt

Måden, som Hal 12 har fået huset realiseret på, var en vigtig del af den tale som formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Birgit Pedersen hold.

- Havde det været for et par generationer siden, huset var etableret, havde vi ikke haft samme bevidsthed om, hvordan man henvender sig til myndighederne, sagde hun.

- Vi havde nok bare besat stedet, og banket et eller andet sammen og ventet på at myndighederne havde henvendt sig, nok ved at sætte os ud.

- I har i stedet for påvirket hele processen, så I kan kalde det jeres eget. I har lavet et bæredygtigt projekt på mere end en måde, sagde Birgit Pedersen.

Koblingen skal fungere som klubhus, spillested og indgang til skaterhallen.

Spil i to etager

Nærmeste nabo til skaternes Koblingen er Roskilde E-sports nye klubhus. Det er i to etager og ligner to skibscontainere, der er stablet lidt skævt oven på hinanden. Men det er faktisk to nybyggede bygninger, der hver er mere rummelige end en container.

- Vi har fået et par rigtige lavenergibygninger, hvor der er plads til, at vores medlemmer kan spille og til undervisning i spil og computere, siger Andreas Johan Bergström fra Roskilde E-Sport.

- Med placeringen på Musicon har vi gode muligheder for at vise, at e-sport er mere end bare det at sidde stille og spille. Det er let at komme til at gøre andet i fællesskab.