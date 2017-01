To 21-årige mænd røvede torsdag eftermiddag spiritus i de to 7-Eleven butikker i Jernbanegade.(Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Dobbelt røveri mod 7-Eleven

De to 7-Eleven butikker i Jernbanegade i Roskilde blev torsdag eftermiddag begge mål for sammen sprithungrede røvere.

I første omgang gik det ud over butikken i Stationscenteret. Her stjal to mænd flere flasker spiritus fra hylderne. Det blev opdaget af personalet, der forsøgte at stoppe de to tyve.

De ville ikke lade sig stoppe og skubbede personalet væk og var truende, mens de forlod butikken med rovet.

Mændene have åbenbart ikke fået forsynet sig med den mængde, som de ønskede, for de to fortsatte til 7-Eleven inde i stationsbygningen, hvor de gentog deres forbrydelse.

Politiet var i mellemtiden kommet til det første gerningssted, så politifolkene var hurtigt på stationen, hvor de to røvere blev anholdt.

De to, der begge er 21 år med ukendte adresser, kan forvente at blive fremstillet for en dommer med henblik på at få dem varetægtsfængslet.

