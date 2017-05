Det spiller for kommunen

- Ved udvælgelsen har DAMUSA lagt vægt på, at Roskilde Kommune satser målrettet og ambitiøst på at udvikle musikkens vilkår for børn og unge såvel på musikskoleområdet som på folkeskole- og småbørnsområdet, lyder det i begrundelsen til kåringen. De lægger også vægt på, at det ikke kun er smukke ord, men at der også følger penge med til at udføre projektet.