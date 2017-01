Send til din ven. X Artiklen: Det sagde tilhængerne om: Nyt stadion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det sagde tilhængerne om: Nyt stadion

Roskilde Avis - 26. januar 2017 kl. 00:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra det store flertal på 23 ud af byrådets 31 medlemmer, der går ind for at arbejde videre med planen om et nyt multi-stadion til Roskilde i Rådmandshaven, var der mange forskellige argumenter.

BIRGIT PEDERSEN (SF), der som formand for Kultur- og Idrætsudvalget har arbejdet hårdt for at få forslaget gennemført, var selvfølgelig tilfreds: - Vi er på vej til at få et rigtigt godt projekt, der både kan bruges til fodbold og meget andet. Spørgsmålet om bedre samarbejde mellem de lokale klubber om talentarbejde bør også løses - men det skal ikke bremse et nyt stadion, som de alle kan bruge.

HENRIK STOUGAARD (El): - Vi støtter, at der skal laves noget i Rådmandshaven, men det foreliggende projekt til nyt stadion er alt for stort. Mindre kan også gøre det uden at genere naboerne så meget.

DANIEL PREHN (S), der som idrætsordfører for det lokale regeringsparti har haft en meget vigtig rolle i, at forslaget er kommet så langt, kunne slet ikke skjule sin begejstring, så hans sidemand viceborgmester Poul Andersen måtte ind i mellem dukke sig: - Vi har haft en lang og sej kamp for at nå så langt, og jeg er specielt glad for, at Bent Jørgensen og flertallet i Venstre nu også bakker op. Jeg mener, det kan blive et stort skridt fremad for Roskilde.

JEPPE TROLLE (R) så store muligheder i det nye stadion, f.eks. når det gælder om at anvende grøn energi. Han ville under ingen omstændigheder være med til at betale for et gammeldags opvarmnings-anlæg under grønsværen i den nuværende idrætspark, hvilket DBU kræver, hvis FCR skal spille videre her uden en ombygning.

JESPER KEJLHOF (K) var i denne sag indkaldt som suppleant, fordi partiets byrådsmedlem Lars Lindskov var inhabil, da han med sit pr-firma arbejder for entreprenøren Hyldig i andre projekter: - Vi støtter et godt projekt, der vil skabe et fint kultur- og sportscenter sammen med Roskilde-hallerne og Kildegården, forklarede Kejlhof.

EVAN LYNNERUP (V), næstformand i Kultur og Idrætsudvalget, forklarede, at selvfølgelig vil kommunen også få udgiver til klubbernes aktivitet i et nyt stadion: - Men sport og kultur må også koste noget. Det vil jo også gælde i en ny svømmehal, og de penge er godt givet ud i forhold til meget andet.

POUL LINDOR (S), tidligere borgmester i både Ramsø og Roskilde: - Her har vi et spændende projekt, som vi skal starte på nu. Tidligere har jeg været med til at prøve en anden placering. Men det blev for dyrt, selv om vi solgte Rådmandshaven til boliger, fordi vi så blev nødt til at bygge en ny skole i dette område.