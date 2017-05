Se billedserie Karsten Lorentzen (DF)

Det sagde de i debatten om: EN GOD tone

Roskilde Avis - 01. juni 2017

I byrådets diskussion onsdag om forslaget fra Annie Larsen (V) om at få regler for at få en bedre tone i debatten argumenterede de fleste for, at det er meget svært at opstille den slags.

I stedet mente de, at det er op til alle deltagerne selv at bidrage til det.

KARSTEN LORENTZEN (DF): - Vi mener, det er et godt forslag, så et nyt byråd kan komme godt fra start efter valget til november. Vi kan nok indføre nogle regler og formalia om tiltaleformer og lignende. Men når man går ind for ytringsfrihed, bliver det i sidste ende op til den enkeltes viden og opdragelse.

SUSANNE LYSHOLM (El): - Ifølge Emma Gad, der har skrevet en hel bog om god opførsel, er det altid de andre, der ikke kan finde ud af det. Derfor tror jeg, man skal 'feje først for egen dør' og ikke 'kaste med sten i glashuset'. For det er jo let at forløbe sig, når temperamentet koger lidt over i diskussionens hede. Derfor må vi alle prøve at tale ordentligt til hinanden.

KARIM ARFAOUI (S): - Vi må altid prøve at tale pænt sammen, selv om det er menneskeligt at blive påvirket og reagere i den diskussion. Men jeg tror ikke, at nogen regler kan løse problemerne. Hvis nogen ikke kan opføre sig ordentligt, er det jo i sidste ende vælgerne, der må straffe dem, så de ikke bliver genvalgt.

JEPPE TROLLE (R): - Naturligvis skal vi tale ordentligt med de andre i byrådet. Men formelle regler kan være med til at skabe unødig afstand, så det vil slet ikke hjælpe. Man ved godt selv, hvis man er gået over stregen, og så skal man også være stor nok til at kunne indrømme det.

BIRGIT PEDERSEN (SF): - Nu har jeg genset hele debatten igen fra 2015. Derfor må jeg sige til Annie, at du holdt dig nu heller ikke selv tilbage dengang. Jeg mener også, at regler er overflødige, og det er op til os selv at styre diskussionerne på en fornuftig måde.