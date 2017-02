Se billedserie Miljøministeren forklarede, hvorfor det risikerer at tage seks år, før man kan gå i gang med at sikre kysten ved Jyllinge.

Desperation i Jyllinge Nordmark: Kan ikke vente i seks år på kystsikring

Beboerne i Jyllinge Nordmark risikerer i værste fald at skulle vente i seks år, før man går i gang med at bygge beskyttelse mod fremtidige oversvømmelser.

Roskilde Avis - 02. februar 2017 kl. 09:08 Af Tekst og Foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Derfor var der desperation at spore blandt de mange fremmødte til borgermødet om kystsikring med miljøminister Esben Lunde onsdag aften på Baunehøjskolen.

Årsagen til ventetiden er, at 14 klager over Roskilde Kommunes kystsikringenprojekt først skal behandles.

Først derefter kan man komme i gang med at beskytte kysten. Inden de er behandlet i alle instanser, kan der være gået de mange år.

Den lange ventetid sker på trods af, at miljøministeren vil forsøge at speede sagsbehandlingen op, forklarede han.

Problemet er bare, at man i flere tilfælde først kan klage, når sagen er afgjort i en instans. Eksempelvis kan man først klage over en sag til Kystdirektoratet, når klagen er afgjort i Miljøklagenævnet.

Flere af de fremmødte spurgte, om man ikke blot kan behandle sagerne parallelt i de forskellige nævn og styrelser, men den går ikke, da sagerne først skal afgøres det ene sted for at kunne blive behandlet det næste sted.

- Vi kan ikke behandle sagerne synkront, men vi vil behandle dem så hurtigt som muligt, lovede ministeren, der dermed ikke bragte nyt til debatten.

Han slog dog fast, at han havde viljen til hurtige afgørelser, men at man alligevel måtte være realistiske med hensyn til ventetiden.

Han nævnte at for at speede behandlingen af sagerne op, er en ny lov trådt i kraft 1. januar. Den betyder, at man ikke kan klage så mange gange, som man kunne før

Flere af de fremmødte opfordrede til, at man kom hurtigt i gang med kystbeskyttelsen, i stedet for at bruge penge og ressourcer på, at beskytte folk og boliger hver gang, der kommer en ny stormflod over området.

Uoverskuelig ventetid

En af de udsatte borgere fra Jyllinge Nordmark Nels Cortsen forklarede, at hvis beboerne skulle vente i seks år på at blive beskyttet mod oversvømmelser, så kunne man forvente, at folk i området ville begynde at begå selvtægt.

- Når man går en tur her om seks år, så vil hr. og fru Jensen have bygget deres egne hegn for at holde vandet ude og i stedet lede det hen til naboen, sagde han. Det samme vil naboerne gøre for at beskytte sig selv, spåede Nels Cotsen.

Han forklarede, at flere af Nordmarkens beboere desuden lider økonomisk under, at de er blevet ramt af hele tre oversvømmelser på få år.

Første gang fik de udbetalt stormflodsskade af forsikringen, men anden og tredje gang blev erstatningsbeløbene mindre og mindre.

- Hvorfor skal vi straffes, vi har hverken penge til at komme væk eller købe en båd, sagde han.

Esben Lunde svarede, at han hverken var interesseret i at gøre Jyllinge til en bananrepublik eller i at trække tiden ud.