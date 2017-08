Derfor tog Jens Müller turistjob i Vestsjælland: Chance for en ny start

Jens Müller glæder sig til det nye job som turistchef i Vestsjælland, hvor man satser mange flere penge på denne opgave end i Roskilde. (Arkivfoto: Erling J.)

Med jobbet som turistchef i Vestsjælland fra 1. oktober fik Jens Müller chancen for en ny start med helt andre muligheder end i Roskilde.

Hans stilling som direktør i Erhvervsforum Roskilde, der har udført opgaver med erhvervs- og turisme-udvikling for Roskilde Kommune, samtidig med at han var kæreste med borgmester Joy Mogensen, havde efterhånden skabt en række problemer både for ham og hende.

- Muligheden for det nye job opstod før sommerferien, men vi skulle lige have talt det rigtigt på plads først, fortæller Jens Müller.

Gennem et stykke tid har han været klar over, at det sikkert kunne være en god idé, hvis han fandt et nyt job udenfor Roskilde.

Offentliggørelsen af hans jobskifte var omhyggeligt planlagt til torsdag formiddag, efter at byrådet onsdag aften havde ændret sin tidligere beslutning, så opgaven med erhverv og turisme alligevel fortsat skal udbydes til private aktører.

Ikke i vejen

Dermed får Erhvervsforum Roskilde nu mulighed for atter at byde på dette arbejde - men nu uden Müller som chef og de problemer, som det har givet med inhabilitet for borgmester Joy Mogensen.

- Min person skulle ikke stå i vejen for, at Erhvervsforum eller en anden privat aktør nu kan optrappe denne indsats, efter at der i det nye budget også er sørget for flere penge til dette område, fortæller Jens Müller.

Stor turisme

I sit nye job som turistchef for et fælles selskab, der er oprettet af Slagelse, Kalundborg og Sorø kommuner, kan Jens Müller bruge de erfaringer, han nu har høstet som leder for VisitRoskilde.

- De bruger næsten fem gange så mange penge på turisme som Roskilde, i størrelsen 8-10 mio. Så det bliver en spændende opgave, fortæller Jens Müller om sit kommende job.

Blandt de største seværdigheder i dette område er Vikingeborgen Trelleborg, Cisterciensernes klosterkirke i Sorø og Kragerup Gods.

Den nu 56-årige Jens Müller fremhæver også de store sommerhus-områder ved Storebælt, hvorfra de mange turister også besøger andre attraktioner på Sjælland og i København.

