Bent Jørgensen (V) stemte for at tage opgaven med erhvervs- og turistfremme tilbage til kommunen, fordi den hidtidige private aktør Erhvervsforum efter hans opfattelse ikke har været god nok på erhvervsindsatsen. ( Arkivfoto: Erling J.)

Derfor stemte V for at kommunen igen overtager erhverv- og turisme

Venstres gruppeformand i Roskilde Byråd Bent Jørgensen medgiver, at det ser lidt mærkeligt ud, når partiet ved sidste møde stemte for et forslag fra Enhedslisten, om at kommunen igen skal stå for erhvervsfremme og turisme. Denne opgave skal nu ikke sendes i udbyd og udføres af en privat aktør.