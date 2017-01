Randi Tang har vundet en fin pris med Dankbar.

Dankbar vinder CSR-prisen

Roskilde Avis - 20. januar 2017 kl. 13:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Randi Tang Nielsen, ejer af Dankbar, modtog Roskilde Kommunes nye CSR-pris. Den blev uddelt for første gang ved nytårskuren for kommunens erhvervsliv.

CSR står for Corporate Social Responsibility og oversættes ofte til virksomhedernes sociale ansvar.

Dankbar er både konsulentfirma og driver flere forretninger. De arbejder med og rådgiver om sårbare og psykisk syge børn og unge og ikke mindst netværket omkring dem.

Lederen af Dankbar, Randi Tang Nielsen, står også bag Café Freunde på Musicon og i Trekroner. Caféen i Trekroner rummer i øvrigt både livsstilsbutikken Zusammen og et blomsterbinderi.

Særlige resultater

CSR-prisen uddeles som en anerkendelse af virksomheder, der opnår særlige resultater indenfor CSR-området. Det kan være forebyggende arbejde, der hindrer sygefravær, fastholdelse af medarbejdere, som har svært ved at klare et job på almindelige vilkår eller andre tiltag som viser, at virksomheden er en del af det rummelige arbejdsmarked.

Dankbar-familien

En af de personer, der indstillede Dankbar til prisen, er medarbejder i firmaet. I sin indstilling skrev hun bl.a.

- Jeg er meget stolt og glad for at være en del af Dankbar-'familien' og kender ikke til andre firmaer, der i den grad tager et socialt ansvar og ansætter mennesker med behov for et rummeligt og støttende arbejdsmiljø.

Udover diplom og blomster modtog Randi Tang Nielsen et gavekort til en sejltur med vikingeskib for 10 personer. Gaven er et tilskud til en medarbejderdag.