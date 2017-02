Roskilde Dampradio har fået tilbudt lokaler i Vestergade 17.

Dampradio får tilbudt nye lokaler

Roskilde Avis - 23. februar 2017 kl. 01:26 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunen har tilbudt Roskilde Dampradio, at de kan flytte ind i lokaler i Vestergade 17, fortæller radioens formand Louis Hansen. I disse bygninger har der tidligere været blandt andet socialkontor og Foreningernes Hus.

- Vores daglige leder og vores advokat har allerede været henne for at se på bygningen, siger Louis Hansen, der endnu ikke ved, om det kan bruges til at sende radio fra.

Formanden er glad for, at kommunen atter har valgt at gå i dialog med radioen og komme med et nyt tilbud i stedet for den seneste radiotavshed.

- Vi flytter gerne, men kun til et sted, vi kan bruge til at sende radio fra, siger Louis Hansen.

Vi er prügelknaben

Han mener, det er dårlig planlægning fra kommunens side først at flytte rundt med radioen på Kildegården for derefter at flytte dem helt ud fra stedet til en adresse, hvor de ikke kan sende fra.

- Jeg mener, at hele sagens forløb har været urimelig over for specielt medarbejderne. Det er ubehageligt for dem, at kommunen har lagt os for had, siger Louis Hansen.

- Vi har hele tiden gerne ville flytte, og vi er slet ikke interesseret i at genere nogen, specielt ikke idrætten, som nogen går og tror.

- Vi vil bare have et sted at sende fra. I stedet er vi blevet udråbt til prügelknabe i denne sag.

Retten i Roskilde afgjorde 8. februar, at dampradioen skal ud af lokalerne på Kildegården indenfor tre uger. Men radioen har anket sagen til landsretten.

Hvilket betyder, at der kan gå et års tid før kommunen kan komme i gang med et nyt idrætscentret på stedet. Hvilket er årsagen til, at radioen skal ud.

Intet nyt fra jurist

Kommunen har imidlertid øjnet et smuthul til at stoppe sagen i landsretten, så man muligvis hurtigere kan komme i gang med byggeplanerne. Det kan ske hvis Byrettens dom var fuldstændig klar og uden tvivl.

Kommunen har sat en af deres jurister til at undersøge sagen, men denne har ikke givet besked tilbage, om der er noget at gøre, fortæller formand for Kultur- og idrætsududvalget Birgit Pedersen.

Hun har heller ikke fået besked om, at radioen er blevet tilbudt nye lokaler.

Louis Hansen ved endnu ikke, om de nye lokaler betyder, at sagen bliver afsluttet hurtigere.

- Det er for tidligt at sige noget endnu. Nu må vi se, hvad der sker, siger Louis Hansen.

