Dårlig forbindelse i Algade

Forbindelsens mellem to mænds meninger var usædvanlig dårlig torsdag formiddag. De to, en 40-årig mand fra Roskilde og en 47-årig mand fra Nykøbing Sjælland, var i gang med en højlydt diskussion i Telia-butikken i Algade. Det fik en tredje kunde til at bede dem om at tie stille. Det gjorde de ikke, men gik i stedet for ud foran butikken og fortsatte deres diskussion. Den var så højlydt, at politiet blev tilkaldt, da man frygtede de to ville komme i slagsmål. Politifolkene fik talt de to til ro, og fik sendt dem i hver sin retning. Hvad den højlydte diskussion gik ud på ved kun de to debattører.