DMI advarer: Risiko for skybrud over Roskilde i nat

Smatten er muligvis nær: DMI varsler om voldsom vejr over Roskilde i nat. Der er risiko for at der falder 25 til 35 mm regn på blot seks timer. I uheldigste fald kan man opleve et skybrud. Det vil sige, at der falder 15 til 30 mm på under en halv time.