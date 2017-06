DMI: Varsel om skybrud over Roskilde torsdag aften

Nogle festdeltagere har en teori om, at der kommer kraftig regn på Roskilde hvert 10. år. Det stemmer overens med, at vandet væltede ned over festivalpladsen i 1997 og 2007. Hvis teorien holder kommer det altså til at regne i vanvittige mængder igen i år.

Så kan nogle af de yngste deltagere opleve festivalen under vand for første gang. Hvis man ikke kan huske, hvordan det så ud, kan man tjekke billederne i galleriet. Desværre er det ikke muligt at have stanken med på billederne.

Billederne er fra 2007.