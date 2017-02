Gymnastik ved stævne ved fjorden. (Foto: Erling J.)

DGI: Dampradiosag går ud over idrætten

Roskilde Avis - 15. februar 2017 kl. 10:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

100 knalddygtige springgymnaster bliver flere gange om ugen kørt til et træningscenter i Sorø, hvor de kan træne, fordi de mangler en springhal i Roskilde, fortæller direktør i DGI Midt- og Vestsjælland Peter Holmen.

DGI flyttede til Kildegården i august sidste år, og de glæder sig til at kunne bruge det nye idrætscenter, der nu sandsynligvis bliver forsinket på grund af en verserende sag mellem Roskilde Dampradio og Roskilde Kommune.

- Det går ud over udøverne og de frivillige på Kildegården, der forsøger at skabe gode rammer.

Peter Holmen frygter at nogle af sportsfolkene ender med at vælge foreningerne fra, fordi det er for besværligt og tidskrævende at træne i Roskilde uden de rigtige muligheder.

- Udsigten til at en ankesag kan forsinke det nye spring- og bevægelsescenter på Kildegården er både skuffende og bekymrende, siger Peter Holmen.

- DGI har været en del af processen omkring byggeriet. Udsigten til en moderne idrætsfacilitet, der giver flere danskere endnu bedre rammer for at dyrke deres idræt er svær at få armene ned over.

Flere af medlemsforeninger efterspørger netop de faciliteter, som spring- og bevægelsescentret vil kunne tilbyde dem.

Ubærlig anke

Udmeldingen om, at Roskilde Dampradio anker afgørelsen fra byretten og dermed kan forsinke opstarten på projektet, bekymrer DGI.

- At en ankesag nu skal skubbe opstarten på byggeriet, er meget skuffende, siger Peter Holmen og fortsætter:

- Jeg ved, at Roskilde Kommune arbejder på at finde en løsning, og jeg har tillid til, at der her bliver gjort alt, hvad man kan, for at overholde tidsplanen. Men igen, hvis det her skal falde på en teknikalitet, er det, siger Peter Holmen.