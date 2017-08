Send til din ven. X Artiklen: DF vil vide: Hvem bestemmer i Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF vil vide: Hvem bestemmer i Roskilde

Roskilde Avis - 24. august 2017 kl. 00:27 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvem er det egentlig, der sidder på magten i Roskilde? Er det borgmesteren, politikerne, medlemmer i bestyrelser eller helt andre personer?

Spørgsmålet vil DF gerne have svar på i en analyse, fortæller Karsten Lorentzen.

Forslaget tager partiet med til de kommende budgetforhandlinger, der snart går i gang.

- Vi vil gerne have lavet et magtbarometer, så vi på den måde kan finde ud af, hvem der egentlig er de toneangivende her i Roskilde.

- Folk skal vide, hvem der virkelig bestemmer, siger Karsten Lorentzen og fortsætter:

- Måske kan det endda animere andre til at være med.

Han mener, at det sagtens kan vise sig, at det er en lille gruppe folk, der styrer Roskilde Kommune, uden at andre ved det.

Magt på få hænder

Efter at have siddet fire år i Byrådet for DF har han en klar fornemmelse af, at der er mange gengangere i de forskellige bestyrelser rundt omkring i kommunen.

- Med et magtbarometer kan vi måske få øjnene op for, hvor få der måske bestemmer. Og muligvis ser vi, at det slet ikke er de folkevalgte politikere, siger politikeren.

- Et barometer kan for eksempel vise, i hvilke bestyrelser en person sidder, så man bedre kan forstå, hvorfor vedkommende siger, som han eller hun gør, siger Karsten Lorentzen.

Han mener, at politikere og andre kan bruge barometeret til at arbejde ud fra efter valget.

e