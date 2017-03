Børnene skal også lære om dansk madkultur i institutionerne, mener Karsten Lorentzen fra DF. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

DF til institutioner:Sæt frikadeller på menuen

Roskilde Avis - 03. marts 2017 kl. 14:59 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Institutioner skal have frikadeller og andet svinekød på menuen en gang i mellem, foreslår DF på Skole- og Børneudvalgsmødet på tirsdag.

- Det er ikke fordi, børn og unge skal have tilbudt svinekød hver eneste dag eller en gang om ugen, men det skal være muligt at spise det en gang i mellem, forklarer Karsten Lorentzen, der sidder i Skole- og Børneudvalget for DF.

- De skal jo også lære om dansk madkultur, og det gør de på den her måde. Hvis der ikke er råd eller tid til to slags kød, må nogle af børnene spise vegetarisk den dag.

Han mener, at det er vigtigt, at børnene får valgmuligheden, så de lærer om maden og baggrunden for det.

Skal kende baggrund

- Jeg elsker også kebab, og når jeg spiser det, ved jeg for eksempel også, at dyret er religiøst slagtet, siger Karsten Lorentzen:

- Det er helt fint med mig, fordi jeg ved det. Børnene skal også kende kødets baggrund.

Politikeren mener samtidig, at når man tvinger institutioner til at sætte svinekød på menuen, så giver man samtidig nogle muslimske børn og unge en hjælpende hånd.

- Vi ser i øjeblikket at nogle af dem bliver presset religiøst, selvom de hellere vil sættes fri.

- Ved at beslutte, at svinekødet skal på menuen en gang i mellem, bliver det et tilbud til alle. På den måde får de mulighed for selv at vælge, hvad de vil.

Indtil videre har det været institutionernes bestyrelser, der har valgt menukortet.

- Politikerne kan overtrumfe denne beslutning. Det har de for eksempel gjort i Randers.

Karsten Lorentzen regner med, at sagen bliver taget med på næste byrådsmøde, hvor politikerne også skal diskutere religiøst slagtet kød.

