Christian Glem fra McDonald's: Festival-folket gider godt at besøge byen

Roskilde Avis - 27. juni 2017 kl. 10:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Festival-folket gider godt at besøge Roskilde for at handle ind, hvis vi har nogle tilbud, som de har brug for.

Sådan siger Christian Juel Glem, der har de to McDonald's restauranter på Københavnsvej og i Ringstedgade.

Han går dermed ind i diskussionen om, hvorvidt festival-ledelsen har gjort det unødigt svært for butikkerne i Roskilde By at tiltrække kunder fra Dyrskuepladsen, fordi der er kommet så mange tilbud derude.

- Vi må efterhånden konstatere, at festival-gæsterne kan købe alt det mad og drikke, de har brug for, samt få telte og andet udstyr derude.

- Men samtidig er det vores erfaring, at de godt kan finde ind til vore restauranter både på Københavnsvej og i Ringstedgade, men her har vi nu heller ikke sat prisen op, bare fordi det er festival.

Må følge med

Christian Juel Glem mener, at handelslivet i Roskilde må følge med, når festivalen udvikler sig, og behovene ændrer sig.

- For nogle år siden kom mange ind til byen for at få vasket hår hos en frisør. Men nu er bade-faciliteterne blevet langt bedre ude på pladsen, og så udnytter de fleste den mulighed.

- Så må vi tilbyde andre varer og oplevelser, som de er interesserede i og ikke kan få ude på pladsen.

Giver gode indtægter

McDonald's restauratøreren fremhæver, at Roskilde som helhed har gode indtægter på festivalen.

Både de mange foreninger med frivillige på pladsen samt f.eks. hoteller, restauranter, taxi og mange andre i byen tjener gode penge.

- Men ingen enkelt forretning har garanti for stadig at kunne sælge sine varer. Sådan er det jo også i den normale konkurrence udenfor festival-tiden, siger Christian Glem.

Han oplyser, at McDonald's normalt har en øget omsætning på 30 procent under festivalen.

- Vi har mange gæster derfra, men til gengæld er nogle af de faste kunder væk - bl.a. fordi de arbejder på festivalen.

- Men i år bliver vejret rigtigt dårligt, og så kommer flere en tur ind til byen for at få mad inde i varmen og røre sig lidt.

Christian Glem opfordrer både festivalen og Roskilde Handel til at få en konstruktiv diskussion om problemet.

- Vi må diskutere det i de kommende 11 måneder og ikke kun lige, når festivalen foregår, siger han.

