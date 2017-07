Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Chauffør fire år i fængsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Chauffør fire år i fængsel

Roskilde Avis - 11. juli 2017 kl. 09:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 24-årig mand fra Roskilde skal fire år i fængsel for forsøg på manddrab efter at have været involveret i skyderiet mod en frisør i Roskilde tilbage i maj sidste år, har Østre Landsret vurderet. Manden blev ellers frifundet, da sagen var for tidligere i år.

Dengang fik manden, der skød syv skarpe skud mod den lokale frisør syv års fængsel for at have skudt mod den 26-årige frisør.

Chaufføren var også tiltalt i sagen dengang, men han blev frifundet for medvirken til drabsforsøg, fordi det i retssagen ikke var tilstrækkelige beviser på, at han vidste, at den dømte havde en pistol og havde planer om at skyde frisøren.

Østre Landsret mente derimod, at beviserne var klare nok til at putte den 24-årige bag lås og slå i fire år.