Se billedserie Gustav Wied skrev sine mest kendte værker i Roskilde, bl.a. ?Livsens Ondskab? om Tummelumsen og Ædedolkenes Klub.

Send til din ven. X Artiklen: Byvandring om forfatterens storhedstid: Wieds 17 fede år i Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byvandring om forfatterens storhedstid: Wieds 17 fede år i Roskilde

Roskilde Avis - 03. august 2017 kl. 00:52 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskildes store forfatter Gustav Wied havde 17 fede år i domkirkebyen, inden det hele gik galt, og han tog sit eget liv i efteråret 1914.

I de bedste år tjente han så meget, at det svarer til flere millioner om året i nutidens penge. Derfor fik han også råd tiil at bygge sit store flotte hus Kastellet på hjørnet af Byvolden og Hedegade, hvor han flyttede ind med familien i år 1900.

Alt det og meget mere berettede byrådsmedlem Kaj V. Hansen (S) om på sin byvandring tirsdag aften med udgangspunkt på Hestetorvet, hvortil Wied ankom med familien i 1897 for at slå sig ned.

For at få et indtryk af, hvordan byen kunne have taget sig ud, havde Kaj V. HAnsen sørget for, at de godt 60 deltagere fik mulighed for at komme op på balkonen på 1. sal i landets ældste stationsbygning fra 1847, hvor en fysioterapeut nu holder til.

Dengang var der restaurant med god servering og et let kvindeligt kavalleri til at underholde gæsterne, som ofte tog denne tur fra København.

Fra stationen har Wied og familien kunnet se en lille by, hvor Hestetorvet var præget af den kreaturhandel, der foregik her flere gange om ugen. Af samme grund var der mange værtshuse rundt om hele torvet, hvor købere og sælgere kunne drikke på en god handel. En af dem var jernbanecaféen, hvor jernbanearbejer 'Røde' og grisehandler Oluf Larsen hele tiden mødes i Matador.

Måtte tage veninden

Wied var en klejn proprietærsøn fra Nakskov-kanten, der som ung kom til København og dumpede i forsøget på at blive student. Men efter en periode som huslærer ved Mariager gik det bedre, og han fik den eftertragtede eksamen.

Han var meget beleven herre, så derfor var damer interesseret i at være sammen med ham og tale med ham - men så heller ikke meget mere. Bl.a. var han lun på den livlige forfatterinde Agnes Henningsen, men hun fik ham afsat til sin veninde Alice Tutein, som han da også blev gift med.

Da familien Wied står af i Roskilde, har han netop været 14 dage i fængsel for at have skrevet noget om børn, der hoppede nøgne rundt i høet, hvilket i dag virker helt uskyldigt. Men derfor blev denne 'pornograf' køligt modtaget i den dobbeltmoralske domkirkestad.

Allerede her har kunnet finde stof til at beskrive dobbeltmoralen og hykleriet hos det bedre borgerskab i 'Gammelkøbing', sådan som han siden opruller det i de berømte bøger 'Livsens ondskab' og 'Knagsted'.

I løbet af kort tid går det dog meget bedre for Wied, der får stor succes med en række bøger og skuespil, så familien får råd til i år 1900 at flytte ind i deres store flotte villa Kastellet på hjørnet af Byvolden og Hedegade.

Bekendt af Tummelumsen

Kaj V. Hansen fortalte om, hvordan Wied i virkeligheden var en god bekendt af forbilledet for Tummelumsen, cigar- og galanterihandler Mollerup. Denne havde forretning i Algade, hvor den nye butik med FDB-møbler skal åbne.

En gang blev Mollerup af Politiken spurgt om, hvordan han havde det med sådan at blive gjort til grin med romanfiguren Tummelumsen.

- Hr. Wied er min allerstørste kunde, lød det tørre svar.

Faktisk kom de to så godt ud af det med hinanden, at Mollerup (Tummelumsen) hjalp Wied med at finde tag over hovedet til Agnes Henningsen, der i syv år kom til at bo i Algade tæt på Røde Port med sine to børn Esther og Poul. Sidstnævnte blev den berømte kritiker, forfatter, viseskriver og lampe-arkitekt.

Deres lejlighed på 1. sal i Algade tilhørte købmand Fernando Møller, der i Matador er forbillede for afdøde hestehandler Fernando Møhge.

Selvmord med rottegift

Inde på Gråbrødre Kirkegård, hvor forfatteren hvert år fejres på sin fødselsdag af Gustav Wied-selskabet, før de drager til middag på Håndværkeren til en stærkt reduceret udgave af menuen hos Ædedolkenes Klub, fortalte Kaj V. Hansen om hans sørgelig endeligt.

Efter udbruddet af 1. verdenskrig forsvandt Wieds store indtægter fra Tyskland, og til sidst besluttede han helt knust at begå selvmord med rottegift. Enken Alice overlevede ham i over 40 år, ligesom Agnes Henningsen.

Byvandringen gik også til Prindsen, hvor Tummelumsen i 'Livsens Ondskab' er lejetjener, der serverer den svinsk overdådige menu for 'Ædedolkenes Klub'.

Hos dagens Gustav Wied-selskab er kun starten bibeholdt: 3 stive Lysholmere (norsk Linje-akvavit). Glassene er opstillet i en stjerne, og der skåles for: Dronningen. Fædrelandet og Kvinden.