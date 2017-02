Se billedserie Med sit forslag om at kunne undgå halal-kød fik Merete Dea Larsen startet en kæmpelang diskussion i Roskilde Byråd. (Foto: Erling J.)

Byrådets største debat om: Halal-halløj

Roskilde Avis - 16. februar 2017 kl. 00:24 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den største og længste debat i Roskilde Byråd onsdag aften handlede om halal-kød eller ej.

Den lokale leder for Dansk Folkeparti Merete Dea Larsen havde foreslået, at det kød, der bruges i kommunen og dens forskellige institutioner, skal være mærket, så alle kan se, om det er religiøst slagtet eller ej.

- Borgerne skal kunne vælge frit, om de ønsker at spise religiøst slagtet kød eller ej. Det skal rettes i det udbudsmateriale, som kommunen laver, når det f.eks. gælder beboere på plejehjem eller børn i daginstitutionerne.

- De må ikke påduttes religiøst slagtet kød, fremførte Merete Dea Larsen, der henviste til halal-slagtning, som muslimer skal anvende ifølge deres tro.

Flere andre prøvede at forklare, at der i dag ikke er nogen forskel.

Næsten alt kyllingekød, oksekød og lammekød fra slagterierne slagtes allerede i dag på en måde, så muslimer også må spise det. For slagterierne er det nemlig alt for besværligt og dermed dyrt, hvis de skal slagte på to forskellige måder og bagefter mærke de to typer varer særskilt.

Men den slags banale kensgerningen fik ikke lov til at stoppe en rask debat, hvor mange af byrådets medlemmer havde stor lyst til at deltage med op til flere indlæg.

Stempler en gruppe

Bent Jørgensen (V) støttede DF-forslaget: - Vi skal ikke påtvinge nogen noget, hvis de ikke ønsker det. Lad folk vælge selv.

Jonas Paludan (El) undrede sig over, hvorfor DF stillede dette forslag, når der i dag ikke er nogen forskel i smag eller kvalitet, og kødet slagtes på samme måde.

- Den eneste forklaring er, at DF igen er ude på at genere et religiøst mindretal, mente han.

Daniel Prehn (S) forstod heller ikke meningen:

- Jeg har ikke hørt om nogen på vore plejehjem eller børneinstitutioner, der er utilfredse med det kød, som de får nu. Desuden vil det føre til unødvendigt og dyrere bureaukrati. DF prøver at skabe et problem, hvor der ikke er noget, for at stemple en gruppe af vore medborgere.

Romancen blev væk

Mads Ravndrup (V) bemærkede, at den nye romance i Folketinget mellem S og DF åbenbart ikke er nået til Roskilde Byråd: - Her er der ikke nogen tilnærmelser, og Prehns bemærkning er en skændsel.

Jeppe Trolle (R) mente, det var et bureaukratisk forslag uden praktisk betydning: - Kommunen og slagterierne vil bare få overflødigt arbejde og ekstra udgifter ud af det, uden at det gør nogen forskel.

Annie Larsen (V) sagde til Daniel Prehn, at hvis der ikke er nogen rigtig forskel på den ene og anden slags kød, hvorfor går S så imod forslaget.

Tomas Breddam (S): - Rent praktisk er der ingen forskel på den ene og anden type slagtning, bortset fra at der siges en muslimsk bøn, når man går i gang med den ene slags.

Karim Arfaoui (S): - Jeg har forstået på Venstre, at de går ind for, at markedet skal have lov til at bestemme, om der er brug for en vare eller ej. I dette tilfælde har der ikke vist sig at være noget ønske om sådan en opdeling.

Lars Lindskov (K) mente, at det eneste afgørende ved slagtning var dyrevelfærd, og her var ingen forskel:

- Når jeg skal købe en juleand hos Morten Gjerskov på Dyssegården, kan det godt være, at han mumler noget socialdemokratisk, før han slagter den. Men det berører jo ikke mig. Forslaget her vil gøre det dyrere og mere besværligt for kommunen at købe ind.

Gitte Simoni (DF): - Hvis det er ligegyldigt, om dyrene bliver slagtet på den ene eller anden måde, hvorfor så ikke give folk et frit valg.

Mindretal under anklage

Tuncay Yilmaz (S), der er leder af foreningen bag Roskildes nye moske, var tydeligt utilpas ved diskussionen, hvor han følte, at byens muslimske mindretal kom under anklage: - Vi har en national lovgivning, der også gælder for halal-slagtning, og her skal alle selvfølig følge reglerne.

Tidligere borgmester Poul Lindor (S): - Intet indlæg om demokrati i byrådet er en skændsel.

Merete Dea Larsen (DF): - Nu er det åbenbart alt kød, der halal-slagtes. Så er det jo ikke et problem for muslimerne, men gør situationen umulig for dem, der ikke ønsker at spise den slags, konkluderede hun.

Ved afstemningen var 12 medlemmer fra DF og Venstre for Merete Deas forslag, mens de øvrige 19 medlemmer af byrådet stemte det ned.