Byråd slås for lokalt sygehus

- Jeg er meget glad for at have et samlet byråd bag mig i forsøget på at bevare så mange funktioner som muligt og sikre en rigtig skadestue på Roskilde Sygehus. Det stiller os meget stærkere.

Sådan siger Roskildes borgmester Joy Mogensen (S) efter et topmøde mellem kommunen og Region Sjælland om fremtiden for hospitalet ved Køgevej.

Regionen har ansvaret for hospitalerne og sundhedssystemet på hele Sjælland. I 2010 vedtog et flertal i Regionsrådet en ny sygehusplan.

Den betyder, at det fremtidige hovedsygehus skal placeres i Ølby nær Køge, mens regionens to store byer Roskilde og Næstved kun skal have mindre hospitaler, der nærmest fungerer som store ambulante operations-fabrikker uden senge.

Mangler penge

Men regionen har dog ikke penge nok til at gennemføre den besluttede plan fuldt ud.

Derfor har Sygehusgruppen i Roskilde gennem flere år påpeget, at den bedste løsning så ville være at bruge nogle af de velfungerede afdelinger i Roskilde. Her er det også muligt at skaffe kvalificerede læger og sygeplejersker, hvilket ikke altid er tilfældet alle steder i regionen.

Foreløbig har pengemangelen ført til, at antallet af senge på det nye hovedsygehus er skåret ned. Samtidig har regionen besluttet at udskifte det firma, der har lavet planerne for det nye sygehus og skulle lede byggeriet.

Roskilde Byråd vedtog tidligere i år, efter samråd med Sygehusgruppen, at arbejde for et bedre sygehus i Roskilde, end regionen hidtil har lagt op til.

Topmødet

Ved topmødet deltog fra Roskilde borgmesteren og andre repræsentanter fra det centrale Økonomiudvalg sammen med den øverste del af administration.

Region Sjælland var repræsenteret af regionsformand Jens Stenbæk (V), den administrerende direktør Per Bennedsen og sygehuschefen Lars Ohnsberg.

De to sidstnævnte bor for øvrigt i Roskilde, men det har indtil videre ikke hjulpet meget.

- Stenbæk og hans embedsfolk fortalte os, at de fortsat regner med at kunne gennemføre byggeriet ved Køge som planlagt, selv om det bliver forsinket, og der er sat en ny ledelse ind, fortæller Joy Mogensen.

- Nu må vi så afvente og se, hvordan det går, mens vi håber på, at vores sygehus får en mere rimelig plads i systemet.

Mulig skadestue

- Ved mødet med regionen fik vi også oplyst, at der ikke er nogen principiel hindring for, at Roskilde igen kan få en rigtig skadestue med læger hele døgnet. Det kræver blot en beslutning i regionsrådet, siger Joy Mogensen.

- I budgettet for 2017 kom det ikke med, men det kan godt lade sig gøre fra 2018, hvis man ønsker det, forklarer Joy Mogensen.

