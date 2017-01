Butikstyve snuppet

Der var dobbelt bid for personalet i Føtex i Stationscenteret, da de stoppede to mænd, der havde stjålet tøj i varehuset. Da politiet tjekkede de to, viste det sig, at de også havde tyvekoster, som kom fra H&M på RO's Torv. De to mænd, der begge er asylansøgere fra Iran, er sigtet for tyveri af tøj til en samlet værdi på 1.893 kroner.