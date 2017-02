Bulgarske cykeltyve

Natten mellem mandag og tirsdag blev to bulgarske mænd anholdt efter en længere jagt på dem med politihunde. De to og en tredje mand havde været i gang med at stjæle mindst 10 cykler fra Lindenborg Efterskole ved Borrevejle. De var kommet til stedet i en bulgarsk indregistreret varebil.

Den første af mændene blev anholdt efter cirka tre kvarter, hvor en politihund havde opsporet ham og efter to en halv times søgen blev mand nummer to fanget og anholdt. Han havde ikke lyst til at blive stoppet af hunden. Det betød, at hunden satte tænderne i ham, og at han måtte en tur på skadestuen.