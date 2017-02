Stueetagen i det gamle rådhus ved Stændertorvet er bygget om til restaurant, men ingen vil rykke ind. I stedet kan de fine lokaler bruges til et opgraderet turistkontor og skiftende udstillinger fra byens store seværdigheder. (Foto: Per Rudkjøbing)

Brug tom café til turismen

Roskilde Avis - 01. marts 2017 kl. 00:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

V-leder vil give flere penge til et rigtigt turistkontor og skiftende udstillinger fra seværdighederne som en del af Byens Hus. Nu har kommunen tomme lokaler under den gamle byrådssal ved Stændertorvet. Her er der bygget om til en restaurant, som ingen ønsker at forpagte, fordi det er for dyrt og forkert indrettet.

I stedet for at spilde flere penge på det, kan Roskilde her få et fantastisk udstillings-vindue for sine store seværdigheder og på den måde udvikle turismen.

Forslaget kommer fra Venstres leder i byrådet Bent Jørgensen, der ønsker at opprioritere turist-indsatsen - fremfor at skære ned på turistkontoret.

Han mener, at Roskilde har meget store muligheder på dette område, men indsatsen skal foregå ved byens centrale plads, hvor de fleste gæster fra ind- og udland naturligt søger hen.

- Jeg kan forestille mig, at vi bruger de køkken-faciliteter, der nu er brugt penge på, til en eller anden café. Men det skal ikke være på et niveau, så kommunen kommer til at konkurrere med de mange eksisterende spisesteder i byens centrum.

Med i Byens Hus

- Samtidig kan de istandsatte, flotte lokaler bruges til et opdateret turistkontor med tilstrækkeligt personale.

- Desuden kan her være forskellige udstillinger, så turister og andre gæster kan se, hvad de forskellige store seværdigheder kan byde på. Lige fra rockmuseet, Roskilde Museum, vikingeskibene og domkirken - indtil den på et tidspunkt får sit eget formidlingscenter.

- Turismen er et af de områder, hvor Roskilde har størst muligheder for at tjene flere penge i fremtiden. Derfor er vi også klar til at bruge flere penge på at bevare et turistkontor, der kan modtage og vejlede byens gæster. Den personlige kontakt kan aldrig erstattes af it-søgninger eller kontorer i byens udkant, mener Bent Jørgensen.

Han forestiller sig samtidig, at dette nye 'udstillingsvindue' kan drives i samarbejde med 'Byens Hus', der allerede fungerer som forsamlingshus i det gamle rådhus og det tidligere borgmesterkontor ved siden af. På den måde kan det give en mere fornuftig drift.

