Brug og misbrug Roskilde-pige skriver bog om brug og misbrug af sociale medier

Roskilde-pigen Trine-Maria Kristensen har skrevet en ny bog om, hvordan man bedste kan bruge de sociale medier, så de ikke tager magten over ens liv. (Foto: Jan Partoft)

Enhver har selv et ansvar for at styre forbruget af sociale medier på skærmen, enten det foregår på en computer eller telefon. Til gengæld er det vigtigt at tænke over, hvad ens egne behov og ønsker egentlig er.

Sådan lyder et par af konklusionerne i den nye bog om brug - eller misbrug - af sociale medier, som Roskilde-pigen Trine-Maria Kristensen nu får udgivet på Gyldendal den 5. september. Titlen er 'Få mere ud af (den tid du spilder på) sociale medier'.

- Jeg har i virkeligheden arbejdet med denne bog i flere år, men først da en redaktør fra forlaget kom med, lykkedes det at blive helt færdig.

Hun er datter af tidligere borgmester Jette Kristensen og arbejdsleder på vandværket Arne Kristensen. Efter sin eksamen i kommunikation fra RUC har hun specialiseret sig i sociale medier og allerede skrevet flere bøger om emnet.

- Alle skal være bevidste om, hvad de gør. Eksempelvis er det også for mig mærkeligt at se folk stå midt på Stændertorvet med udsigt til domkirken og glo ned i en telefon fremfor at se ud på et af de smukkeste byrum i hele landet.

Et helt arbejdsliv

Trine Kristensen forklarer, at folk efterhånden bruger så meget tid på sociale medier, at det svarer til 11 år af ens liv.

- Faktisk er det lige så meget som et helt arbejdsliv, og det er da tankevækkende. Mit spørgsmål er så, om vi får nok ud af den tid, og for at svare på det skal man gøre op med sig selv, hvad ens egne behov er.

- Vi skal ikke lade andre bestemme eller ligge under for et 'socialt pres'. Men det kan være svært, fordi den slags kommer snigende, uden at man rigtig selv lægger mærke til det.

- Hvis man ikke er bevidst om det, kan man let komme til at spilde meget af sin tid. Så er det vigtigt at blive enige om nogle spilleregler - hvad der er rigtigt for nogle, behøver ikke være det for andre.

- I nogle familier med børn eller teenagere, er der mange diskussioner om, hvornår man glor på skærmen. Selv vil jeg f.eks. sætte grænsen ved, at der skal være pause, imens man spiser, så man kan tale sammen under måltidet. Men sådan er det ikke alle steder, og det vigtigste er at blive enige.

- Jeg synes nok også, det er lidt specielt, hvis den ene part i et forhold sender mange likes med hjerter til en tidligere kæreste. Men igen er vi jo forskellige.

Hjem til livlig by

Roskilde-forfatteren forlod sin fødeby som 24-årig og er nu vendt tilbage mere end 20 år efter.

- Nu har jeg jo hele tiden besøgt min mor og far, men alligevel kan jeg mærke nogle vigtige ændringer, efter at være flyttet hertil igen.

- Vi har fået langt mere liv i byen med mange forskellige spisesteder. Dengang var der jo nærmest kun Rådhuskælderen eller 'Bryggeren', men nu er her virkelig noget for enhver smag.

- Roskilde er en rigtig by, hvor man kan få alt - uden at skulle rejse til København. Det har jeg faktisk svært ved at forklare mine venner inde i hovedstaden, og de tror nærmest, at jeg er 'røget ned i et provinshul'.

- Men her er så meget kultur og så mange aktive mennesker midt i en dejlig natur, hvilket man f.eks. kan følge med i gennem Roskilde Avis. Derfor har vi et godt liv, som jeg sætter stor pris på.

- Efter at jeg er flyttet tilbage, har jeg takket være de sociale medier genfundet mange af mine gamle kammerater fra gymnasiet meget hurtigere, end jeg ellers ville have gjort. Nu mødes vi og spiser sammen.

e- På den måde kan de nye medier jo også bidrage til, at man får et bedre socialt liv, når de bliver brugt rigtigt, fortæller Trine Kristensen. tk