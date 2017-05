Se billedserie Bent Jørgensen (V) diskuterer med...

Brug for bedre erhvervsindsats

Roskilde Avis - 19. maj 2017 kl. 00:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Roskilde gør ikke nok for at tiltrække private arbejdspladser, fordi vi hidtil har brugt alt for få penge på denne meget vigtige opgave.

Derfor vil Venstres leder i byrådet Bent Jørgensen nu lægge op til en diskussion af, hvordan kommunen kan styrke sin indsats på området.

- Jeg vil slet ikke pege fingre ad nogen, for det fører ikke til noget fornuftigt, men bare til en 'krig om tal'. Derimod har vi brug for en diskussion af, hvordan vi kan gøre det bedre, siger han.

Bent Jørgensen henviser til, at Roskilde kommune i dag kun anvender i alt 3,2 millioner kroner om året til både erhvervsfremme og turisme.

Men andre kommuner af samme størrelse bruger 3-4 gange så mange penge og ressourcer på denne opgave.

Kontrakt i udbud

V-lederen henviser til en ny rapport, der netop er blevet behandlet i byrådets Erhvervsudvalg. Heri fremgår det, at Roskilde i årene 2013-15 kun har haft en fremgang i antallet af private arbejdspladser på 1 procent, mens dette tal er 6 procent i flere nabokommuner.

Opgaven med turisme og erhvevsfremme har gennem de seneste år været udliciteret til Erhvervsforum, og kontrakten for de næste fire år skal sendes i udbud igen senere i år.

- Før vi sender denne meget vigtige opgave i udbud, synes jeg, at vi byrådet skal diskutere, om ikke vi skal bruge flere penge på området, siger Bent Jørgensen.

- Erhvervsforum har jo under ingen omstændigheder kunnet udrette mere, end de fik penge til, så på den måde er det ikke en kritik af dem, understreger han.

Formand glæder sig

Formanden for Roskilde Byråds Erhvervsudvalg, Lars Lindskov (K), fortæller at han allerede har stillet et konkret forslag. Samtidig undrer han sig over, at Bent Jørgensen kommer med dette udspil nu.

- Venstre havde allerede sidste efterår chancen for at stemme for flere penge til erhvervsfremme og turisme i Roskilde. Men dengang stemte partiet nej til et forslage om kommunal støtte til en fælles overbygning for erhvervs-organisationerne.

- Men jeg glæder mig da over, at Venstre nu endelig bakker Det Konservative Folkeparti op i, at erhvervs- og turismeområdet, skal fremmes og at vi skal investere mere i vores fælles kommune.

- Med tiltagene inden for Alle Tiders Roskilde er det allerede i gang. Samt med et omvendt udbud, hvor jeg har fået vedtaget, at kommunen ikke kommer med selvstændigt bud på opgaven, når det gælder fremtidens arbejde med erhvervsfremme og turisme. Desuden bliver der mulighed for at byde på tillægspakker indenfor dette arbejdsområde, ud over den nuværende økonomiske ramme.

tk