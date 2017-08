Roskilde Brandvæsen skal måske genoprettes som en selvstændig enhed, fordi samarbejdet indenfor Østsjællands Beredskab fungerer for dårligt. (Arkivfoto: Erling J.)

Brandvæsen bliver udsultet: Roskilde træt af fælles beredskab

Roskilde er godt træt af samarbejdet med en række andre kommuner i et fælles samarbejde indenfor Østsjællands Beredskab og overvejer at trække sig ud igen. Det gamle velfungerende brandvæsen bliver udsultet, fordi der ikke er penge nok en og manglende vilje til at arbejde ordentlig sammen, lyder begrundelsen.

Disse oplysninger kom frem, da byrådet onsdag aften diskuterede en ellers helt banal sag om godkendelse af de kommende års budgetter indenfor Østsjællands Beredskab, der også omfatter Ishøj, Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Køge og Stevns.

Ifølge flere byrådsmedlemmer er situationen nu så alvor, at nøglemedarbejdere indenfor det tidligere så effektive Roskilde Brandvæsen nu har fået nok. De vil ikke længere stå model til konstant at blive skåret ned.

Problemet er bl.a. at de deltagende kommuner er så uenige, at de har svært ved at træffe de nødvendige fælles beslutninger. Derfor er planen om de store beredskaber, der skulle føre til en effektivisering og besparelse, endt med det modsatte.

Roskilde Byråd blev på mødet onsdag til sidst enige om, at borgmester Joy Mogensen endnu en gang skal prøve at tale med sine kolleger for at se, om det fælles væsen overhovedet kan reddes.

Alternativet er, at Roskilde genopretter sit eget brandvæsen og beredskab for at opnå en kvalitet, som byrådet ønsker. Det gælder både i forhold til brandslukning og i forbindelse med indsatser mod oversvømmelser ved Roskilde Fjord, som der har været brug for flere gange i de seneste år.

