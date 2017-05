Brandfarlige fysikeksperimenter på skoletag

Et tag på Jyllinge Skole brød i brand mandag aften kort før klokken 20, som et resultat af et par 14-årige drenges lyst til at lave sprængfarlige fysikeksperimenter med ild og spraydåser.

Det var resterne af eksperimentet, der satte politiet på sporet af de to drenge. Under efterforskningen fandt politifolkene ud af, at et par drenge havde købt køkkenruller og deodorant i et supermarked. Det lykkedes for politifolkene at finde frem til de eksperimentlystne drenge. Da de er under den kriminelle lavalder, bliver der ikke en politisag mod dem, men drengene er blevet afhørt i selskab med deres forældre.