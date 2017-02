Bræt og brikker i Vor Frue

Eleverne i Vor Frue Skole lod bøger og hæfter blive i tasken i fredags, for i stedet for at spille skak i anledning af Skolernes Skakdag. Eleverne fra første til sjette klasse spillede og 0.-klassens elever støttede op med 'hjernesnacks' i form af energikiks og smoothie. 66 elever fra skolen var i gang med det ternede bræt og de 64 brikker. I løbet af skoledagen kom de gennem en turnering med 6-mandsgrupper, action-skak, fjernskak via skoleskak.dk. Dagen sluttede med fælles foto, diplomoverrækkelser og en Skolernes Skakdag avis til alle. Det var første gang at Vor Frue Skole var med til skakdagen.