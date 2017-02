Når der ikke er råd til at bygge så meget som planlagt i Køge, giver det nye muligheder på Roskilde Sygehus. (Foto: Erling J.)

Borgmester ser nye muligheder i sygehusplanen: Roskilde håber på sit sygehus

Roskilde Avis - 13. februar 2017 kl. 00:49

Roskilde håber fortsat på at kunne redde flere funktioner, arbejdspladser og en rigtig skadestue på hospitalet ved Køgevej, selv om der i regionens oprindelige sygehusplan fra 2010 kun var lagt op til et mindre nærsygehus med overvejende ambulant behandling.

Borgmester Joy Mogensen har netop har haft samråd med repræsentanter for Roskildes Sygehusgruppe. De er enige om at fastholde denne linje, der også blev vedtaget af et enigt byråd i efteråret 2016.

Dengang havde Venstres leder Bent Jørgensen stillet forslag om det og fik sammen med Sygehusgruppen udarbejdet et oplæg, som alle partier var enige om.

- Vi har jo konstateret, at der ikke er penge nok til at bygge det nye hovedsygehus ved Køge så stort som planlagt, og at man har været nødt til at ændre projektet. De rådgivere, der har lavet vinderprojektet, er skiftet ud med nogle helt andre.

- Eftersom Roskilde og Køge nu er slået sammen til et fælles universitetshospital, er det så nærliggende, at regionen bruger nogle af de udmærkede bygninger og sengeafsnit her ved Køgevej. Det må være den bedste og billigste løsning, forklarer Joy Mogensen.

- For det taler også, at befolkningsudviklingen er størst i denne del af regionen, så der er behov for det. Samt at det er lettere at rekruttere læger og andet sundhedspersonale hertil.

Borgmesteren understreger, at hun og byrådet naturligvis respekterer den vedtagne sygehusplan og vil samarbejde med den øvrige del af regionen. Men samtidig mener hun, at den manglende økonomi i det kommende sygehusbyggeri nu giver Roskilde nye muligheder.

