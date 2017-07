Roskildes centrum var helt øde på visse tidspunkter under festival-ugen. Foto: Af Anette Gundlach

Borgmester indkalder til topmøde om: Fyldt festival i en tom by

Roskilde Avis - 03. juli 2017 kl. 00:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens Dyrskuepladsen under det meste af Festival-ugen har været fyldt af over 130.000 besøgende og frivillige medarbejdere, så det var landets fjerde største by, var Roskildes centrum i lange perioder temmelig tom for mennesker.

For Roskilde kommune, der er dybt afhængig af de store direkte og indirekte indtægter fra det kæmpemæssige arrangement, er det samtidig et kedeligt dilemma, at byens handelsliv ikke længere har den samme store fortjeneste på festivalen som for blot få år tilbage.

Borgmester Joy Mogensen (S) vil derfor hurtigste muligt efter festival og sommerferie indkalde de relevante parter til et topmøde om, hvad man i fællesskab kan gøre for at ændre på denne kedelige udvikling.

Deltagere i mødet bliver repræsentanter for byrådet, fra Festivalens ledelse, fra handelslivet og turists-aktørerne - samt ikke mindst for de mange frivillige lokale foreninger, der også er dybt afhængige af indtægterne på Dyrskuepladsen.

Borgmesteren lægger op til en diskussion om, hvad parterne kan udrette i fællesskab - fremfor at skælde ud på hinanden. Det fører nemlig slet ikke til noget.

- Vi må acceptere, at festivalens gæster har fået andre vaner og ikke handler ind i Roskilde som tidligere. Det kan vi ikke tvinge dem til, og man skal også respektere, at Festivalen står i en hård konkurrence og må foretage ændringer for at overleve. Det ønsker vi jo alle, understreger Joy Mogensen.

- Men hvis vi taler rigtigt sammen, kan vi sikkert komme frem til nogle forslag, så flere festival-gæster kommer ind til byen, og flere af de fastboende bliver hjemme under Festivalen.

