Bogmester Joy Mogensen fortalte på Musicon om den store udvikling i den del af Roskilde, der ligger ?Syd for banen?. (Foto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester hentede ideer på Ragnarock: Joy-Touren trækker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester hentede ideer på Ragnarock: Joy-Touren trækker

Roskilde Avis - 01. marts 2017 kl. 09:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Joy Mogensen og Socialdemokratiet gennemfører for tiden en hel Tour de Roskilde, hvor de for at få nye ideer til efterårets valgkamp trækker folk ind til i alt 14 møder rundt om i kommunen.

Tirsdag aften var hun efter to tidligere møder i Viby og Gadstrup nået til det nye rockmuseum Ragnarock, hvor alle beboere i området 'Syd for banen' kunne komme med deres mening og spørgsmål.

Ideen er naturligvis, at Socialdemokratiet på denne måde vil bruge Roskildes populære borgmester til at få nye til at deltage i partiets aktiviteter og få flere ideer til valgprogrammet, end de nuværende medlemmer selv kan finde på.

På Ragnarock var 70 deltagere mødt frem. De fleste var partiets egne medlemmer og kandidater til byrådsvalget, men der var også nye ansigter fra nærliggende bebyggelser som Ringparken og Stenkrogen.

Joy Mogensen fremlagde et særligt oplæg om denne bydel 'Syd for banen', der en gang blev betragtet som den mindre fine del af Roskilde. Men nu er området ved at blive et nyt kraftcenter med Musicon, Festivalens hovedkvarter og højskole, rockmuseum og mange forskellige slags nye boliger - samt ikke mindst de fire store erhvervsuddannelser: Teknisk Skole, Handelskolen, Slagteriskolen og Erhvervsakademiet,

Mens hun talte i over en halv time fulgte hele forsamlingen koncentreret med - uden at nogen begyndte at flakke med øjnene eller finde mobilen frem midt i det hele.

Boliger med kultur

Roskildes førstedame fortalte om, hvordan bydelen var blevet udbygget efter 2. verdenskrig, da byen for alvor begyndte at vokse 'Syd for banen'.

Først kom en række af de store bebyggelser som Ringparken, Bakkegården, Gadevang, Vognmandsparken osv. Her flyttede tusinder af mennesker ind.

- Efter den tids standard var det rigtig gode boliger med fine grønne områder omkring. Men siden har vi jo også fundet ud af, at boliger skal holdes ved lige og moderniseres, mens beboerne også har brug for mere end ordenligt husly for at få et godt liv.

- Derfor satser vi på nye grønne områder og ikke mindst mange kulturelle tilbud, hvor folk i lokale fællesskaber selv er med til at sørge for livskvalitet, forklarede hun.

- Efterhånden som flere bliver ældre og heldigvis også har et langt bedre helbred end tidligere, er det klart, at kommunen ikke har penge til at sørge for det hele. Så det bliver afgørende, at borgerne i de forskellige dele af Roskilde selv er med i frivillige fællesskaber, som kan klare mange opgaver, f.eks. hindre ensomhed.

Blandt de kommende større projekter i dette kvarter er en sti nede fra stationen og op gennem det grønne område vest for rådhuset, med en sikker overgang ved Sdr. Ringvej, videre ud gennem Musicon og med en gang- og cykelbro over motorvejen, så der bliver en ny mere direkte forbindelse til Festivalen og andre store begivenheder på Dyrskuepladsen.

Denne sti vil både være til stor fordel for kvarterets beboere og de mange unge, der går på Teknisk Skole og andre uddannelsessteder i området.

For meget trafik

Netop trafikken var et af de største problemer i området, forklarede flere fremmødte. Trafiklysene på Køgevej er dårligt indstillet, så bilisterne kører frem for rødt, og der er alt for mange biler. Det problem bliver heller ikke mindre, når det store Røde Port-byggeri på sydsiden af stationen bliver en realitet om nogle år.

Joy Mogensen ville gerne se på mere sikre veje for fodgængere og cykler til at krydse de store færdselsårer. Men hun kunne ikke jage bilisterne hen til andre veje, så problemet bare bliver meget værre der.

Mange af deltagerne var glade for den store udvikling med nye kulturinstitutioner i deres område. Men de ønskede også at få bevaret nogle af de gamle bygninger fra den tid, hvor kvarteret 'Syd for banen' var et industricentrum med flere garverier ved Eriksvej og den store betonfabrik, hvor Musicon nu er.

Borgmesteren lovede, at flere af betonfabrikkens gamle haller på Musicon vil blive stående, selv om de bliver fuldstændigt fornyet indvendigt.

Blandt deltagerne var en veteran fra Gadstrup, der i sin tid havde arbejdet flere år på den gamle betonfabrik:

- Nu er det fantastisk at komme her og se, hvor meget der er sket - og høre hvor meget der skal ske.

- Det er jeg glad for at opleve, forklarede han.

tk