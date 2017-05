Arkivfoto: Erling J. Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Bolden ruller med pengene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bolden ruller med pengene

Roskilde Avis - 09. maj 2017 kl. 11:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommer der en ukendt mand eller kvinde på besøg, som gerne vil hente den bold, der ved et uheld er endt i ens have, skal man være på vagt. Der er en stor risiko for, at det er optakten til et tyveriforsøg.

Senest er det gået ud over en 82-årig kvinde fra Bygaden i Jyllinge. Hun fik onsdag 3. maj besøg af en fremmed mand ved middagstid. Han ville gerne have lov til at hente en bold, som hans børn havde kastet ind i haven.

Kvinden gav manden lov, men han havde ikke travlt med at hente bolden. I stedet for gav han sig til at snakke og spurgte blandt andet, om han skulle klippe hækken. På et tidspunkt bad han også om et glas vand, som han fik. Da han gik fra stedet var det uden bold.

Dagen efter opdagede kvinden, at der var stjålet 1.500 kroner fra en taske, der hang på køkkendøren.

Den 82-årige fortalte om tyveriet til naboerne, og det var først, efter de havde opfordret hende til at anmelde sagen, at politiet fik besked om tricktyveriet.

Politiet vil gerne høre fra folk i området, der har bemærket manden. Han beskrives som dansk af udseende, 30-40 år, cirka 180 cm høj, almindelig af bygning. Han var klædt i lange lyse bukser og en kortærmet skjorte. Man kan kontakte politiet på telefon 114.

ja-