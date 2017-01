Send til din ven. X Artiklen: Børnelokkersag: Politiet efterforsker 20-30 tilfælde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnelokkersag: Politiet efterforsker 20-30 tilfælde

Roskilde Avis - 25. januar 2017 kl. 09:59 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet har anholdt en 49-årig mand tirsdag formiddag. Han er mistænkt for at stå bag en eller flere af sagerne om at forsøge på at lokke børn med slik eller pokemonkort i det lokale område.

Læs også: Mistænkt i børnelokkersag varetægtsfængslet i fire uger

Manden blev anholdt i en lejlighed i Roskilde kl. 9.20. Han er sigtet for overtrædelse af våbenloven og blufærdighedskrænkelser.

Politiet har holdt øje med ham igennem et stykke tid i forbindelse med sagerne om børn, der er tilbudt slik og pokemonkort af fremmede.

I øjeblikket efterforskes mellem 20 og 30 sager, hvor børn har følt sig usikre og bange, skriver BT.

Med anholdelsen har politiet muligvis fået fat i den person, der i de seneste par måneder har skabt frygt blandt forældre, der har advaret hinanden.

Den 49-årige var i grundlovsforhør tirsdag og er varetægtsfængslet frem til 16. februar.

Men muligvis er der flere børnelokkere på spil i øjeblikket, da signalementerne ikke er enslydende.

Ville hive 10-årig ind i bil

Lad børnene følges ad, når de går hjem fra klub eller sport om eftermiddagen, råder Carsten Andersen fra Roskilde Politi, efter at en mand forsøgte at trække en 10-årig dreng ind i sin hvide varevogn mandag aften på Parkvej i Viby.

Drengen havde netop været til tennis og var på vej hjem. En hvid varevogn kom kørende, stoppede og en mand steg ud af bilen. Han hev i drengen, der slog fra sig og løb så hurtigt som muligt hjem, har moren fortalt på Facebook.

I det seneste stykke tid har der været flere anmeldelser om en mand måske flere, der har forsøgt at lokke børn med sig ved at tilbyde slik og pokemonkort.

Det er dog første gang, at manden har forsøgt at hive et barn med sig.

Mandag med flere sager Mandag fik politiet flere meldinger om, at mulige børnelokkere var set flere steder i politikredsen.

En af gangene var en varevogn kørt op på siden af en 11-årig dreng, der kom cyklende. Drengen har fortalt, at bilen kørte langsomt forbi ham. Chaufføren kørte langsom og kikkede sig søgende omkring.

Siden december har en eller flere fremmede mænd mere end 10 gange forsøgt at komme i kontakt med børn flere steder i Roskilde-området.

Det startede først i december og er fortsat lige siden.

Poderne har i de fleste tilfælde været mellem 8 og 10 år. Men en enkelt gang gik det ud over en 15-årig dreng.

Flere af gangene har gerningsmanden opholdt sig i nærheden af skoler, fritidshjem eller sportshaller. Altså steder hvor der ofte er børn.

Tal med børnene

Carsten Andersen råder forældre til at tale stille og roligt med deres børn om sagen, så de ikke får pisket en stemning op.

- Fortæl dem, at de ikke skal gå med fremmede, og at de skal løbe deres vej, hvis de bliver kontaktet, siger han og råder til, at børn ikke går alene hjem.

- Det ville også være godt, hvis de kan se, hvilken farve nummerpladen har eller hvad der står på den.

Hvis man har en mistanke om noget eller har set noget, kan man kontakte politiet på 114.

- Man kan ringe med alt, vi skal nok sortere i oplysningerne, siger Carsten Andersen.

