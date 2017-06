Se billedserie Foto: Anette Gundlach

Send til din ven. X Artiklen: Boder på havnen: Det dufter af succes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Boder på havnen: Det dufter af succes

Roskilde Avis - 17. juni 2017 kl. 06:42 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ej for søren, jeg glemte, at boderne åbnede i dag, så skulle jeg ikke være taget på McD, sagde en stor mand i læderjakke fortrydeligt, da han ankom til havnen torsdag, hvor seks boder for første gang var stillet op ved torsdagstræffet.

Jeg kører altid forbi deres drive in, fordi jeg elsker at se deres øjne, når jeg kommer på min motorcykel, forklarede han, mens han tog en stor slurk af den milkshake, der alligevel var plads til.

Duften fra den nytilberedte mad i boderne bølgede over havnen, og alt tyder på, at de ville blive en overvældende succes.

Nogle måtte melde om udsolgt allerede kort efter klokken 19, det kom til gengæld andre boder til gode, der først var klar med maden fra grillen på det tidspunkt, da de havde fået så sent grønt lys af kommunen, at de ikke kunne nå at være klar.

Ejerne af boderne var glade over endelig at få lov til at rykke ud efter i flere tilfælde at have søgt kommunen om lov i flere år.

Flere af ejerne er lokale, som har været regelmæssigt på havnen med egen motorcykel eller amerikanerbil, og som er kørt hjem med tomme maver efter en dejlig aften.

De mange bil- og motorcykelentusiaster og andre havnegængere tog de nye spiseoplevelser til sig, og gik derfra med fyldte maver.

relaterede artikler

Havnetræf: Politi mod larmende motorcykler 10. juni 2017 kl. 06:03

Seks nye spise- og drikkesteder på Roskilde Havn 09. juni 2017 kl. 13:16

Biltræf måske i fare: Naboer klager over larm 06. juni 2017 kl. 10:05