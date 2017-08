Blotter i Ringparken

To unge kvinder blev mandag aften ved 21-tiden generet af en mand, der blottede sig for dem og begyndte at onanere. Det skete i Ringparken på, hvor de to sad på en bænk ved en legeplads. De to kvinder forlod stedet, da de følte sig krænket. Blotteren er beskrevet som mand af anden etnisk oprindelse end dansk, cirka 40 år, almindelig af bygning, kronraget. Han var klædt i en sort sweatshirt og beige bukser. Politiet prøver at finde manden ud fra beskrivelsen.