Blink om fartmåling

Bilisterne kørte rigtig pænt, da der blev målt fart på Elverdamsvej ved Kirke Hyllinge mandag formiddag med en fotovogn. En mulig forklaring kan være, at de bilister, der havde passeret fotovognen i modsat retning blinkede til de forbikørende. Det bemærkede en patruljebil, der tilfældigt kørte for stedet. Politifolkene valgte at følge begivenhederne på stedet. Fire bilister blev stoppet for at blinke med fjernlyset. Den ene af dem havde nået at blinke 22 gange på en strækning af 400 meter. De fire er sigtet for ulovlig brug af fjernlyset.