Følg lederen i dans og bevægelse. Foto: Jan Partoft

Blankt gulv skal beskrives med dans

Roskilde Avis - 11. februar 2017 kl. 08:03 Af Tekst og foto: Jan Partoft

Et blankt og tomt stykke papir er skiftet ud med et blankt og tomt gulv, når 1. g eleverne fra Roskilde Katedralskole går i gang med den opgave som Thomas Eisenhardt fra Åben Dans har givet dem. Opgaven er et resultat af et samarbejde mellem Egnsteateret Åben Dans og Roskilde Katedralskole.

- I skal arbejde med kroppen som værktøj, hvor I bevæger Jer ud på gulvet i stedet for at sidde omkring et bord og komme med ideer. De skal vises på gulvet, siger Thomas Eisenhardt til eleverne fra 1.g'ernes dramahold.

Han har givet dem nogle eksempler på bevægelse og koreografiske værktøjer, som de nu prøver af under hans ledelse. Dansegulvet bliver fyldt, og de unge drøner rundt og danner mønstre til anerkendende kommentarer fra Thomas Eisenhardt.

Mødet med Thomas Eisenhardt er det første. Anden gang de møder ham, er når de kommer til danseforestillingen 'What Do You Think', som en anden gruppe unge opfører på Åben Dans scene Laboratoriet. Tredje gang er, når de unge skal vise deres forestillinger, som de har fået til opgave. Det sker i Underværket, som er Roskilde Katedralskoles egen teatersal.

- Det er grænseoverskridende at gå på en scene, men vi har selv valgt det, siger Ane Hamann fra holdet.

- Med dansen kan vi lære at forstå hinanden og hvordan kroppen og dens bevægelser kan bruges som virkemidler.

Forbindelser

Frem til 8. marts skal de unge på dramaholdet øve to gange om ugen, så hvert hold er klar med en forestilling på fem til otte minutter.

- Vi bruger samarbejdet med Åben Dans til at skabe forbindelse mellem det traditionelle uddannelses system som gymnasiet og et professionelt kulturmiljø, siger Gry Nybo Christensen, der er dramatiklærer på gymnasiet.

- Samtidig bliver man også selv bedre til at forstå kunst, når man selv har ageret på en scene.

- De unge på dramaholdet er mellem 16 og 18 år, det er i forvejen en alder, hvor man er meget fysisk, derfor er det oplagt, at vi samarbejder med Åben Dans, siger hun.

For Thomas Eisenhardt er samarbejdet med Roskilde Katedralskole en helt naturlig del af arbejdet.

- Vi har i forvejen et tæt samarbejde med hele uddannelsesforløbet af børn fra børnehaven og til folkeskolens ældste klasser, så det er oplagt at få gymnasierne med, siger han.

- Det er noget enestående for Roskilde, at man kan få krop og kreativitet ind i hele uddannelsesforløbet.

- Samtidig er det sjovt med dem, de har en alder, hvor de kaster sig ud i opgaverne og de tør bevæge sig på andre måder, end de er vant til, siger Thomas Eisenhardt.