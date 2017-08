Birkebæk hyldet på Roskilde Museum: Farvel til en gigant

Se billedserie En bevæget Frank Birkebæk lytter til de mange rosende ord i museets gård, som var fyldt med de mange fremmødte.

Roskilde Avis - 18. august 2017 kl. 18:07 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Frank Birkebæk fredag eftermiddag tog afsked som chef for Roskilde Museum, var det en gigant, der sagde farvel til sin by. Han blev da også fortjent hyldet for sit store livsværk gennem 40 år.

I denne lange periode har han sammen med stadig flere medarbejdere forvandlet et lille og lidt støvet bymuseum til en stor regional attraktion, der er med til at gøre Roskilde og omegn til en af landets stærkeste turistmagneter. Derfor var over 300 mennesker mødt op og stod i kø helt ud på gaden ved receptionen.

Gennem årene er selve Roskilde Museum ved Sankt Ols Gade vokset til et helt kompleks i denne karré. Udbygningen blev fuldendt med restaureringen af det gamle sukkerhus - den tidligere brandstation ved Sankt Olsgade - hvor de nye samlinger om byens historie nu kan præsenteres på en indbydende facon.

Her er også skabt en flot indgang med et spisested ved Sankt Olai Plads og Bjørn Nørgaards store skulptur 'Ragnarock'.

Samme navn går igen ved det nye rockmuseum på Musicon, der også hører under ROMU. Det var han i høj grad også med til at forme og skabe.

Frank Birkebæk og medarbejderne har med udsyn og energi fået opbygget et helt historisk oplevelses-imperium i Roskilde og Omegn. Det omfatter også Lützhøffts Købmandsgård, håndværkermuseet, det nye Lejre Museum, Tadre Mølle og Frederikssund.

Bag de mange og store resultater har stået en både flamboyant og stærk personlighed, der var i stand til at få gennemført sine visioner .

Han forstod at overvinde både træghed og skepsis, men det gav ham også modstandere, der i foråret prøvede at hævne sig, et par måneder før han nu skulle gå.

Med altovervejende anonyme angreb om 'dårligt arbejdsmiljø og terror-ledelsse' i bl.a. Politiken prøvede flere tidligere og enkelte nuværende medarbejdere at ødelægge hans eftermæle.

Men det er dog blevet tilbagevist af et stort flertal i Roskilde Byråd, der har bakket ham op hele vejen, samt mange andre roskildensere, som har sat pris på hans omfattende virke.

Indsatsen for Roskilde

For et par år siden modtog han den store pris fra Carlsberg-fonden, begrundet i hans samlede indsats i Roskilde by - ikke kun på museums-fronten.

Formatet i hans personlighed omfattede også evnen til at favne Roskilde som Matadors 'Korsbæk' og Gustav Wieds 'Gammelkøbing'.

Derfor var det for Birkebæk en oplagt pligt at deltage i 'Ædedolkenes Klub', da den blev genstartet i 1980'erne, selv opgaven med den overdådige menu og de mange drikkevarer her kunne blive lidt for omfattende selv for en livsnyder som ham.

De mange talere, der fredag eftermiddag hyldede Frank Birkebæk ved hans afsked, fremhævede netop hans evne til ikke kun at være museumschef - men at være 'hele Roskildes mand'.

Den store ros kom fra bestyrelsens formand borgmester Joy Mogensen og mange efterfølgende bidragydere.

Til sidst fik en bevæget Frank Birkebæk selv ordet og takkede de alle, der havde været med til at skabe denne festlige dag for ham.