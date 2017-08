Birgit Pedersen (SF) - med i Roskildes budget for 2018. (Arkivfoto: Erling J.)

Birgit Pedersen (SF) om budgettet: Gang i et nyt børnekulturhus

For SF's Birgit Pedersen var et af de vigtigste resultat i Roskildes nye budget for 2018, at der nu kommer gang i det nye børnekulturhus på Algade 31. Det bliver indrettet i Klosterets gamle forvalterbygning, hvor aftenskolerne i mange år har haft til huse, og det skal drives af biblioteket.

- Desværre kom vi heller ikke i gang med at få en aftale mellem kommunen og dens lærere denne gang, fordi socialdemokraterne i Roskidle er for forstokkede til at gøre, hvad partifællerne ellers gør i andre kommuner.

- Heldigvis har vi fået gennemført en forhøjelse af bevillingerne til børneinstitutioner og skoler på samlet 7 mio., og det kan hjælpe på nogle af problemerne, sagde hun på lørdagens pressemøde.

Blandt de øvrige resultater opregnede Birgit Pedersen en fastansættelse i Viby til at holde fast i samlingsstedet KulturCosmos og penge til at kunne forsætte strategien om Roskilde som musikby.

Endelig fremhævede hun en overordnet enighed om, at kommunen skal lytte mere til sine ansatte medrbejdere og vise dem større tillid for at skabe bedre resultater.

