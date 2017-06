Se billedserie Foto: Gitte Kraft

Biltræf måske i fare: Naboer klager over larm

Roskilde Avis - 06. juni 2017 kl. 10:05 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Biltræffet på havnen om torsdagen giver atter dønninger i overfladen, fordi nogle af naboerne til området er utilfredse med larmen.

Bilisterne ved de ugentlige torsdagstræf på havnen skal overholde reglerne, og så skal reglerne måske justeres, siger Peter Madsen (V). Han har fået flere henvendelser fra naboer til havnen, der klager over, at biler og mennesker larmer for meget i de grønne omgivelser hver torsdag, når træffet tiltrækker tusindvis af mennesker fra nær og fjern.

Mennesker der enten viser deres gamle biler frem, kommer på motorcykel, mødes til picnic eller blot kommer for at nyde synet ved havnen.

- Jeg kan godt forstå, at mange er glade for at komme der, men det må ikke gå ud over grundejerne. De skal også kunne være der, siger Peter Madsen. Han tager derfor sagen op i Plan- og Teknikudvalget i denne uge.

Ændringer på pladsen

Sidste år blev der lavet forskellige tiltag på havnen for at holde styr på løjerne, efter at forvaltningen i første omgang havde forsøgt at lukke ned for den ugentlige begivenhed.

I stedet blev der lavet en indkørsel til det grønne område ved Sct. Clara Vej til det grønne område. Den bliver åbnet om torsdagen og ved andre specielle begivenheder.

Det grønne området er også blevet indhegnet af et lavt hegn, så bilerne ikke kan komme ind på området overalt.

Det kan fodgængerne til gengæld.

Hensigten var at undgå kaos fra biler, der kører ud og ind på det grønne område alle steder fra. Men de må stadig parkere på det grønne område og på p-pladsen.

Peter Madsen vil have forvaltningen til at se på sagen og vurdere om træffene forløber efter hensigten, om reglerne bliver overholdt, og om der måske skal nye regler til.

Han vil også gerne vide om så mange tændte bilmotorer på sommeraftner i et rekreativt område med tilgrænsende boligområder giver forvaltningen anledning til nogen miljømæssige overvejelser.