Billeder og video: Svedig parkstafet

Parkstafet i Roskilde slog med dette års løbere rekord og blev udvidet på en og samme tid.

1.668 deltog på de 417 hold.

For første gang bestod 50 af holdene af ivrige fodgængere, som vandrede ivrigt af sted gennem parken. Faktisk ønskede så mange at gå med, at arrangørerne blev nødt til at lukke for tilmeldinger for ikke at drukne i succes.

Også hos løberne var der til tider et voldsomt mylder på stierne, hvilket muligvis overraskede arrangørerne, der havde lagt ruten om i og omkring det nye Amfiteater.

Specielt i området, hvor stafetten skulle afleveres videre, var der fyldt til bristepunktet, så det kunne være svært at komme frem til hinanden og hurtigt spurte videre.