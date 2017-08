Send til din ven. X Artiklen: Biler ræser for tæt på legeplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biler ræser for tæt på legeplads

Roskilde Avis - 22. august 2017 kl. 00:12 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle af bilerne ræser af sted lige ved siden af den nye legeplads, når der er torsdagstræf på havnen.

Derfor er flere deltagere bange for, at børnene kommer til skade.

Den trafik skal der sættes en stopper for, så børn og fodgængere kan bevæge sig i sikkerhed, mener både formand og næstformand i Plan- og Teknikudvalget Torben Jørgensen (S) og Peter Madsen (V).

Peter Madsen har været i kontakt med nogle af naboerne, der oplever at der flere gange opstår farefulde situationer, fordi nogle bilister ikke holder sig til at køre ind på græsarealet ad den nye indgang på Sankt Claras vej.

I stedet kører de ned ad Strandengen og flytter afspærringen, så de kan køre ned ad stien ved Museet. Dermed kommer de direkte forbi legepladsen, hvor nogle laver hjulspind og slår bremserne hårdt i, så de drejer en omgang i bilen, selvom der er børn lige ved siden af.

Sikre forslag Peter Madsen er kommet med fire forslag for at sætte en stopper for, at bilisterne kører hen på det grønne område ved vandet og legepladsen.

Han mener, at skiltningen skal være så tydelig, at den ikke er til at overse.

Desuden bør der sættes pullerter op på stien indtil museet fra Strandengen. Pullerter, som museet kan sænke, når de skal ind på området.

Peter Madsen mener også, at der bør være en kæde eller et lille stakit langs stien ved museet ud til det grønne område ved vandet, og at der bliver lavet en afspærring så man ikke kan køre til venstre ned ad strandengen.

Forvaltningen arbejder videre med forslagene.

Dette års torsdagstræf bliver evalueret, når sæsonen er forbi.

Politi sat ind Roskilde Kommune har aftalt med politiet, at det dukker regelmæssigt op ved torsdagstræffene for at sætte en dæmper på hastighed og støj.

En af gangene blev der udstedt mere end 100 fart- og andre bøder.

Enkelte nåede at få flere bøder forskellige steder.