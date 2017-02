Se billedserie Beredskabsinspektør Elias Samsø Larsen ved et af de store slukningskøretøjer på brandstationen ved Vindingevej. (Foto: Per Rudkjøbing)

Send til din ven. X Artiklen: Beredskabet søger nye: Frivillige der vil hjælpe samfundet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beredskabet søger nye: Frivillige der vil hjælpe samfundet

Roskilde Avis - 27. februar 2017 kl. 00:03 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har brug for flere nye frivillige, der gerne vil hjælpe samfundet med en ekstra indsats ved store brande, oversvømmelser eller andre truende katastrofer.

Sådan forklarer beredskabsinspektør Elias Samsø Larsen fra Østsjællands Beredskab, der har hovedkvarter på brandstationen ved Vindingevej i Roskilde, hvor der tirsdag er orienteringsmøde for interesserede.

- Under den store indsats mod oversvømmelserne ved Roskilde Fjord og lidt senere langs Køge Bugt, blev det tydeligt, at det ville være en fordel, hvis vi fik uddannet endnu flere, som kan hjælpe os i særlige situationer, forklarer han.

- Beredskabet skal jo også kunne klare uforudsete situationer som tog-ulykker eller andre farlige begivenheder, og derfor vil det være en fordel at have flere folk at trække på.

Ingen fysiske krav

De nye frivillige til beredskabet skal f.eks. kunne hjælpe ved udrykninger, for indsatslederen har brug for at få indsamlet ekstra informationer om, hvem der laver hvad hvor.

De skal desuden kunne arbejde med ledelse og logistik i det kommando-center, der er på brandstationen under de store katastrofe-varsler.

Elias Samsø fortæller, at indsatsen ved Jyllinge var forholdsvis let at styre central, fordi det hele foregik i én kommune. Men ved oversvømmelserne langs Køge Bugt var det mere kompliceret, fordi indsatsen her omfattede hele fem kommuner.

Koldblodighed og ro

- Vi stiller ikke nogle særlige fysiske krav, for de skal jo ikke rykke med ud og deltage i brandslukning, forklarer Elias Samsø.

- Derimod skal de kunne bevare koldblodigheden og roen også i pressede situationer og forudse, hvad der kan blive brug for.

- Under den langvarige indsats i Jyllinge Nordmark skulle der også sørges for mad til alle de folk, vi havde i sving. Så er det godt, at nogle kan huske at bestille aftensmad, mens indsatslederen har travlt med at styre arbejdet for at holde vandet ude.

- Eneste krav er, at man skal være over 18 år. Vi leder efter folk i alle aldre, fordi vi så får nogle, der har forskellig kunnen og erfaring, siger Elias Samsø Larsen.

Beredskab

Østsjællands Beredskab omfatter i alt otte kommuner.

Fem fra det gamle Roskilde Amt: Roskilde, Greve, Solrød, Køge og Stevns.

Samt Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk fra det tidligere Københavns Amt.

I forvejen er her 150 ansatte på fuld tid og lige så mange deltidsfolk, som kan tilkaldes.

Men nu vil beredskabet uddanne endnu flere, der kan tilkaldes i forbindelse med de helt store indsatser.