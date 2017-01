Befri fjorden for plastic

Projekt Plastfri Roskilde Fjord vil gøre noget ved plasticforureningen i fjorden. Hvordan det kan og skal gøres vil Plastic Change og RUC, der står bag, gerne have ideer til fra folk, der bor ved eller bruger fjorden. Ideerne indsamles i første omgang i to uafhængige workshops, som holdes i Jyllinge og Roskilde. Førstnævnte finder sted søndag 29. januar klokken 13.30 i Jyllinge Sejlklub på Strandpromenaden 2 i Jylllinge. Workshoppen i Roskilde finder sted søndag 12. februar klokken 13.30 i Roskilde Sejlklub på Strandgade 12. For begge møder gælder det, at man skal tilmelde sig på forhånd. Det kan ske på mail til cs@plasticchange.org eller via hjemmesiden plasticchange.dk.