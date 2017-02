Søren Holmberg blev blind som 17-årig. Men det har ikke forhindret ham i at leve sit liv fuldt ud. Han er tidligere topsælger hos IBM og dobbelt OL-vinder. Nu lever han af at undervise i blandt andet personlig perfomence.

Bedst mod alle odds

Her fortæller han om, hvilke tanker og filosofier, der ligger bag hans succes, og hvordan man kan vende modgang til sejre. Som 17-årig fik Søren Holmgren besked om, at han ville blive blind og rådet til et liv på førtidspension. I stedet blev han dobbelt OL-guldvinder og lever i dag af at hjælpe andre til at nå deres mål.