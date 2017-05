Annie Larsen ses her sammen med borgmester Joy Mogensen, der holdt tale ved Venstre-veteranens 25 års jubilæum som medlem af Roskilde Byråd. (Arkivfoto: Erling J.)

Bedre tone uden regler fra Annie - fik forslag stemt ned og løfte om forbedring

Annie Larsen (V) fik onsdag aften nedstemt sit forslag om, at et udvalg af byrødder skulle lave regler for at få en bedre tone i byrådet. Et flertal mente, det er for svært at lave regler om det.

For stemte de 12 medlemmer fra Venstre og Dansk Folkeparti, mens 19 fra S-SF-R-El og K var imod.

Men til gengæld lovede alle at gøre en større indsats for at tale ordentligt til hinanden, og borgmester Joy Mogensen (S) lagde op til, at det nyvalgte byråd i starten af 2018 skal have en diskussion for fra starten at få en god debatform.

Før det kom så langt var byrådet dog igennem aftenens længste og mest engagerede diskussion, hvor temperamentet til tidere slog ganske stærkt ud.

Venstre-veteranen, der nu har siddet mere end 25 år i Roskilde Byråd og har den højeste anciennitet sammen med Enhedslistens Henrik Stougaard, henviste i sit forslag til en nylig vedtagelse i Nyborg om sådan et kodeks, efter at et ungt kvindeligt medlem havde offentliggjort sine erfaringer om sex-chikane fra ældre kolleger.

Annie Larsen fremhævede nu specielt en debat tilbage i september 2015, da byrådet diskuterede et svar til Tilsynet i sagen om borgmesterens inhabilitet. Den handlede om, at Joy Mogensen ikke havde nævnt, at hun var blevet kæreste med Jens Müller, der er direktør for Erhvervsforum, som udfører opgaver om erhvervsfremme og turisme for kommunen.

Senere afgjorde Tilsynet i øvrigt, at Annie Larsen havde ret i sin klage og underkendte dermed kommunens juridiske ekspertise, der i et oplæg havde afvist et habilitets-problem i denne sag.

Mobbet af kolleger

Annie Larsen fremdrog nu næsten to år efter enkelte bemærkninger fra den gamle debat, hvor hun specielt følte sig mobbet af Lars Lindskov (K) og Karim Arfaoui (S). Derfor foreslog hun nu:

- For at undgå flere tilfælde med meget hårde, verbale personlige angreb vil jeg derfor foreslå, at Roskilde Byråd vedtager kodeks for, at byrådsmedlemmer taler ordentligt til- om og med hinanden i et værdigt og kultiveret sprogbrug med for at højne et værdigheden.

Selv mente hun hele vejen at have holdt en ordentlig tone i sagen om borgmesterens inhabilitet.

Dansk Folkepartis leder i byrådet Merete Dea Larsen støttede Annie Larsen i meget stærke vendinger:

- Sagen om inhabilitet, som borgmesteren tabte, var meget vigtig. Men de møder, vi nu har i byrådets centrale Økonomiudvalg, er meget værre end det, som Annie Larsen har oplevet. Her får flere lov til at nedgøre os i mindretallet på mange måder , fordi de indgår i borgmesterens flertal, så hun stopper det ikke.

Får dårlige beslutninger

Venstres formand i byrådet Bent Jørgensen mente, at i op til 98 procent af sagerne var der en god debattone mellem politikerne i Roskilde Byråd:

- Vi taler om både politik og personer, og det kan være svært at adskille, så de sidste skygger for det første. Men det er ærgerligt, fordi en dårlig atmosfære kan give dårligere beslutninger.

Lars Lindskov (K) ville gerne være konstruktiv og slå et slag for den gensidige respekt:

- Men ved det pågældende byrådsmøde tilbage i 2015 oplevede vi kulminationen på en kampagne gennem to år fra Annie Larsen mod borgmester Joy Mogensen.

- Man kan sætte grænsen for god debat forskelligt, og jeg gik måske over kanten, fordi jeg reagerede på, hvad jeg oplevede som en personlig forfølgelse i den sag.

S-ordfører Karim Arfaoui gav Bent Jørgensen ret i, at tonen næsten altid er god i byrådet. Han fremhævede, at det er tilladt at sige undskyld, hvis man er gået for vidt i en diskussion og forløbet sig.

Lars-Chr. Brask (V) gav Merete Dea Larsen ret i, at debatformen i Økonomiudvalget var meget slem og havde aldrig før oplevet noget lignende.

Jeppe Trolle (R) konkluderede, at nu var diskussionen om den gode tone atter ved at udarte i den gale retning.

- Af og til er det en god idé af se sig selv i spejlet, før man anklager andre for noget, mente han.

