Se billedserie En sikker rute for børnene på vej til Lynghøjskolen er blevet et vigtigt tema for alle forældre i Svogerslev. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Bedre skoleveje til børn i Svogerslev - hurtige forbedringer

Roskilde Avis - 15. juni 2017 kl. 00:58 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egentlig var næsten alle partier Roskilde Byråd enige om, hvad der kan foretages i første omgang for at skabe en mere sikker vej for børnene i Svogerslev ved Lynghøjskole. Men alligevel endte sagen i en lang diskussion, hvor de kæmpede om at markere sig op til efterårets kommunevalg.

Hele problemet er opstået, fordi meget store lastbiler er begyndt at køre til en af virksomhederne i industriområdet, og bruger samme vej som børnene, der skal til- og fra skole. Det giver farlige situationer og har forståeligt nok fået forældrene i den store forstad vest for Roskilde til at reagere.

Derfor har beboerne i Svogerslev været meget aktive og opstillet et katalog over bedre trafik-sikkerhed, som de ønsker gennemført så hurtigt som muligt.

I dette arbejde har de to partiledere Bent Jørgensen (V) og Merete Dea Larsen (DF) spillet en rolle sammen med Socialdemokratiets nye lokale kandidat Pierre Karny, som i øvrigt er tidligere borgmester i den franske del af Canada.

Ønsker for 60 mio.

Formanden for Plan- og Teknik Udvalget Torben Jørgensen (S) glædede sig over det store forarbejdet fra Svogerslev-borgerne og var stolt over nu at kunne gennemføre en række foranstaltninger så hurtigt:

- Men vi har brug for en mere grundig analyse, så vi er sikker på at gøre det rigtige, før vi tager fat på mere omfattende foranstaltninger ved Svogerslev,

Her henviste han til beboernes egne oplæg om at få flyttet virksomhederne ud af området, lave en ny udkørsel til den befærdede Lindenborgvej og anlægge en tunnel under denne over til de nye rekreative områder på den anden side.

- Men vi skal jo tænke på hele kommunen og forholdene omkring alle de 14 skoler. Her har vi ialt ønsker for 60 mio. om forbedringer af trafikken, så vi bliver nødt til at vurdere det som en helhed, argumenterede Torben Jørgensen.

Karsten Lorentzen (DF) mente ikke, at forslaget var tilfredsstillende i forhold til ønskerne fra Svogerslev-borgerne. Han ønskede også en prioritering af to rundkørsler på Lindenborgvej og en ny udkørsel til denne fra industriområdet.

Bent Jørgensen (V) var tilfreds med de foreløbige foranstaltninger, men ønskede samtidig at Roskildes store regeringsparti S forpligter sig til at gennemføre en større trafik-sikring inden forhandlingerne om kommunens budgetter for de næste år.

- En tunnel er nok for dyr, men én rundkørsel ad gangen til at sænke hastigheden på Lindenborgvej må være realistisk, mente han.

Brug pengene rigtigt

Jonas Paludan (El) argumenterede for, at det er nødvendigt at gøre noget hurtigt i Svogerslev, fordi vejen til skole er blevet for farlig.

- Disse foranstaltninger vil hjælpe. Men nu må vi også afvente oplæg fra eksperterne, så vi ikke bruger pengene forkert, når vi skal overveje, hvad der videre skal ske i området.

Jeppe Trolle (R) mente, at kommunen i for mange år har sparet for meget på cykelstier, og derfor burde sådan et problem ikke komme bag på byrådet.

Merete Dea Larsen (DF) forklarede, at sikre skoleveje var blevet forsømt i mange år, fordi kommunen i stedet har prioriteret dyre prestige-projekter. Hun mente, det aktuelle forslag var utilstrækkeligt i forhold til problemerne i Svogerslev.

Lars Lindskov (K) sagde, at der var mange trafik-ønsker rundt om i kommunen, men at projekterne skal regnes rigtigt igennem, før man vedtager og bevilger penge til dem.

Daniel Prehn (S) var helt på samme linje og tilfreds med, at der nu kommer så hurtigt et forslag, som kan gennemføres på få måneder.

Til sidst stemte 28 medlemmer af byrådet for indstillingen, mens de tre medlemmer fra DF undlod.

Plan 2017

Allerede i år bruger kommunen 3,1 millioner kroner som en ekstra bevilling fra kassebeholdningen til følgende foranstaltninger:

Skiltnintg med Kiss'n Ride på p-pladserne til kirken og bogbussen.

Børnene på Lynghøjskolen skal lære at bruge skolestien bedre.

På Svogerslev Hovedgade skal der være en klar opdeling mellem fortov og cykelsti i begge sider. (Først i 2018)

Kongemarksvej får hævet overflade og hastighedsbegrænsning på 40 km. i timen.

Bedre sikring i krydset Bygaden-Nordgaardsvej.